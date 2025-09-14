OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout

Juste avant OL-OM et la fin du mercato, les supporters rhodaniens apprenaient avec stupéfaction le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal. Un départ rapide et brutal pour assurer la pérennité du club sur le plan financier. Le Géorgien assume ce choix logique.

Voir l'enfant du club partir pour la deuxième fois, un an seulement après son retour, a ébranlé les supporters lyonnais. Censé être le principal attaquant de l' OL cette saison, Georges Mikautadze n'a finalement disputé que deux matchs de Ligue 1. Le lendemain de l'Olympico, le transfert du Géorgien à Villarreal était officialisé. Un choc immense pour Lyon et pour les observateurs du championnat. Le départ rapide du buteur a fait cogiter certains fans des Gones : Mikautadze aimait-il vraiment l'OL pour s'en aller aussi vite ?

Un transfert réalisé avec le cœur

La prise de parole du nouveau joueur de Villarreal était donc attendue avec impatience. Elle arrive ce dimanche soir dans le cadre d'une interview pour le Canal Football Club. Canal+ a offert une première séquence aux internautes en avant-première. Georges Mikautadze justifie son transfert en Espagne et l'assume totalement en tant qu'amoureux de l'Olympique Lyonnais. Partir était le meilleur comportement à adopter pour l'avenir du club rhodanien.

« Il reste on va dire quatre, cinq jours de mercato. On sait qu’il y avait une vente qui devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Voilà ça s’est passé comme ça assez rapidement. (Est-ce qu’on pourrait parler d’un sacrifice ?) Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime », a t-il expliqué auprès de la chaîne cryptée. Un sacrifice d'autant plus difficile au regard de sa situation personnelle. La majeure partie de sa famille demeure à Lyon et surtout, Mikautadze avait une revanche à prendre à l'OL après avoir échoué au centre de formation.