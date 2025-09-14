ICONSPORT_268698_0314
Mikautadze

OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout

OL14 sept. , 12:20
parMehdi Lunay
Juste avant OL-OM et la fin du mercato, les supporters rhodaniens apprenaient avec stupéfaction le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal. Un départ rapide et brutal pour assurer la pérennité du club sur le plan financier. Le Géorgien assume ce choix logique.
Voir l'enfant du club partir pour la deuxième fois, un an seulement après son retour, a ébranlé les supporters lyonnais. Censé être le principal attaquant de l'OL cette saison, Georges Mikautadze n'a finalement disputé que deux matchs de Ligue 1. Le lendemain de l'Olympico, le transfert du Géorgien à Villarreal était officialisé. Un choc immense pour Lyon et pour les observateurs du championnat. Le départ rapide du buteur a fait cogiter certains fans des Gones : Mikautadze aimait-il vraiment l'OL pour s'en aller aussi vite ?

Un transfert réalisé avec le cœur 

La prise de parole du nouveau joueur de Villarreal était donc attendue avec impatience. Elle arrive ce dimanche soir dans le cadre d'une interview pour le Canal Football Club. Canal+ a offert une première séquence aux internautes en avant-première. Georges Mikautadze justifie son transfert en Espagne et l'assume totalement en tant qu'amoureux de l'Olympique Lyonnais. Partir était le meilleur comportement à adopter pour l'avenir du club rhodanien.
« Il reste on va dire quatre, cinq jours de mercato. On sait qu’il y avait une vente qui devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Voilà ça s’est passé comme ça assez rapidement. (Est-ce qu’on pourrait parler d’un sacrifice ?) Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime », a t-il expliqué auprès de la chaîne cryptée. Un sacrifice d'autant plus difficile au regard de sa situation personnelle. La majeure partie de sa famille demeure à Lyon et surtout, Mikautadze avait une revanche à prendre à l'OL après avoir échoué au centre de formation.
Les supporters lyonnais auront sans doute versé une petite larme supplémentaire à l'écoute de cette déclaration tout en repensant au fait que leur club devra se débrouiller sans l'attaquant géorgien cette année. Au vu de la composition du secteur offensif, Paulo Fonseca risque de regretter amèrement ce sacrifice.
Articles Recommandés
ICONSPORT_257387_0156
Ligue 1

Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_255064_0188
PSG

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
Monaco

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

ICONSPORT_268257_0492
Lens

« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

Fil Info

14:16
Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde
13:40
Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
13:20
« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin
13:00
Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi
12:40
Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette
12:00
Luis Enrique change tout, révolution au PSG
11:30
OM : Greenwood révèle son arme secrète
11:24
L1 : Trois milieux nommés pour le prix de joueur du mois d'août

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading