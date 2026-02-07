OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Performant depuis son arrivée l’été dernier, Tyler Morton aura l’opportunité de repartir en Angleterre au terme de la saison. Le milieu de l’Olympique Lyonnais a des admirateurs en Premier League, à commencer par Newcastle qui a déjà entamé des démarches pour le recruter.

Paulo Fonseca la joue collectif. Sans s’accaparer les louanges, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a tenu à féliciter plusieurs secteurs du club rhodanien pendant sa conférence de presse vendredi. Le Portugais s’est notamment attardé sur la cellule de recrutement capable de lui amener des joueurs parfaitement adaptés à son style de jeu. Il est vrai que le technicien a reçu de bonnes pioches à l’image de Tyler Morton (23 ans).

Recruté pour 10 millions d’euros (hors bonus) l'été dernier, le milieu de terrain s’est rapidement imposé sous ses nouvelles couleurs. L’Anglais n’a eu aucun mal à devenir le chef d’orchestre dans l’entrejeu. On peut parler d’une belle trouvaille de la part de l’Olympique Lyonnais qui pourra difficilement le conserver la saison prochaine. Sans surprise, les performances de Tyler Morton ne passent pas inaperçues de l’autre côté de la Manche. L’ancien joueur de Liverpool intéresse Nottingham Forest, Crystal Palace et surtout Newcastle, énumère TransferFeed.

Newcastle en pole

Si les deux premiers clubs cités n’en sont qu’au stade du simple intérêt, la source ajoute que les Magpies ont entamé un travail préliminaire sur ce dossier. Il n’est pas encore question d’une offre concrète de la part de l’écurie sous pavillon saoudien. Mais l’Olympique Lyonnais, dont les difficultés financières l’obligeront à étudier les éventuelles propositions, aura sans doute l’opportunité de réaliser une plus-value grâce à son renfort estival. En parlant de grosse vente, Newcastle reste un bon souvenir pour les Gones qui avaient négocié 53,5 millions d’euros (bonus compris) pour le transfert du milieu brésilien Bruno Guimarães chez les Magpies en janvier 2022.