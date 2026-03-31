OL : Un international revient blessé de sa sélection

Mais a poissy.....site stellantis......
Mettre 300 millions dans ce stade et vu les couts des travaux pour avoir au maximum 65000 places c'est gacher le pognon.Il faut un nouveau stade de 80-90000 places aux nouvelles normes
On a été interessé mais plus maintenant il est trop vieux
On devra battre les lensois qui n'arretent pas de pigner ça fera taire tous ces emmerdeurs qui profite depuis des annees des points obtenus par le PSG pour que la France ait plus de representants dans les coupes europeennes
Si on trouve un acheteur qui met le bon prix, oui.On peut trouver un remplaçant plus adapté au jeu de L.E
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Blessé au pied avec l'EDF U19 mardi vs la Croatie (1-1) pour les qualifs de l'Euro, Khalis Merah #OL est incertain dimanche pour le déplacement à Angers. @OL__Plus
Avec ce nul 1-1 vs la Croatie, qu'elle devait battre pour se qualifier, l'EDF U19 s'arrête là. Elle ne disputera pas la phase de finale de cet Euro. Molebe avait égalisé (68e) et redonné un peu d'espoir. Merah a joué 56 minutes avant d'être remplacé. @OL__Plus