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Khalis Merah

OL : Un international revient blessé de sa sélection

OL31 mars , 20:00
parQuentin Mallet
0
Après un nul concédé face à la Croatie (1-1) ce mardi midi, l'Équipe de France U19 n'est pas parvenue à se qualifier pour l'Euro U19 qui se jouera l'été prochain. Une rencontre également marquée par la blessure de Kalis Merah, la pépite de l'OL.
Ce mardi midi, l'Équipe de France U19 devait impérativement l'emporter pour obtenir son ticket pour l'Euro U19 qui se déroulera au Pays de Galles cet été (du 28 juin au 11 juillet 2026). Face à la Croatie, les joueurs de Bernard Diomède n'ont toutefois pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1) qui n'arrange finalement que leurs adversaires du jour. Avec ce résultat, les jeunes Bleus ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière les Croates. Au-delà de la triste conséquence de cet échec, l'Olympique Lyonnais se retrouve plein d'inquiétudes avec la blessure au pied de Kalis Merah.

Inquiétude pour Khalis Merah

Au cours de la partie, le phénomène de l'Olympique Lyonnais est sorti sur blessure peu avant l'heure de jeu. Touché au pied, Khalis Merah rentre donc blessé dans son club formateur avec lequel il a créé la surprise depuis le début de la saison. C'est en tout cas ce qu'affirme OL_Plus par l'intermédiaire du compte X Borgia_OL_Académie selon qui ce petit pépin physique le rend incertain pour le déplacement à Angers dimanche prochain.
Pour Paulo Fonseca, c'est donc possiblement une cartouche en moins au milieu de terrain, et un coup dur pour Khalis Merah qui avait pu bénéficier d'un temps de jeu conséquent (63') face à l'AS Monaco lors du dernier match des Gones avant la trêve. Un coup d'arrêt qui ne devrait pas prendre trop de temps toutefois, puisque le coup est jugé « pas trop grave » par le même informateur. Pour rappel, Khalis Merah est apparu à 27 reprises sous le maillot lyonnais cette saison, pour 1 but et 2 passes décisives. Pas mal, pour un joueur né en 2007...
K. Merah

K. Merah

FranceFrance Âge 19 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
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322795132437-13
13
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3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
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17
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18
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142735192560-35

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