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Youssouf Fofana

OL : Un gros transfert confirmé, le prix va piquer

OL30 avr. , 9:20
parMehdi Lunay
4
Avec une possible Ligue des champions à disputer, l'Olympique Lyonnais sera bien plus ambitieux au mercato. L'international français Youssouf Fofana est dans le viseur des Gones. Mais, le Milan AC ne bradera pas du tout son joueur.
Proche de la Ligue 2 l'été dernier, l'Olympique Lyonnais se faisait petit au mercato. Très endetté, le club rhodanien maîtrisait au maximum ses dépenses au niveau du recrutement. La donne pourrait vraiment changer dans quelques semaines. Troisième de Ligue 1, l'OL a de vraies chances de jouer la prochaine Ligue des champions. Même si la situation financière des Lyonnais reste précaire, hors de question d'affronter les meilleurs clubs européens avec une équipe affaiblie. Lyon devra aller chercher des tauliers en Europe.

Youssouf Fofana à l'OL, c'est 30 ME !

La direction lyonnaise s'est déjà mise au travail. Selon le journal italien Tuttosport, et comme indiqué par ailleurs, le milieu du Milan AC Youssouf Fofana est visé au mercato. Très expérimenté, le joueur de 27 ans possède un CV impressionnant. Passé par Monaco, il s'est installé en Italie où il est devenu un cadre important des Rossoneri. Sélectionné 25 fois en Equipe de France, il avait été l'une des révélations bleues au Mondial 2022. Autant dire qu'il fera passer un cap important à l'OL à la place d'un Tanner Tessmann décevant ces derniers mois.
Un beau plan qui se heurte néanmoins à la gourmandise milanaise. Milan réclamerait au minimum 30 millions d'euros pour Fofana selon la presse italienne. Malgré la bouffée d'air frais offerte par la C1, l'OL aura bien du mal à investir une telle somme. Les Rossoneri ont besoin de remplir leurs caisses puisqu'ils visent Leon Goretzka pour remplacer le Français. Laissé libre en juin par le Bayern, l'Allemand exigera une prime à la signature conséquente. Lyon bloqué, cela pourrait profiter à l'autre candidat français de Youssouf Fofana : l'Olympique de Marseille.
Y. Fofana

Y. Fofana

FranceFrance Âge 27 Milieu

Serie A

2025/2026
Matchs29
Buts2
Passes décisives3
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Les Belges vont faire comme les Français, ils vont cracher au bassinet

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Il faut le prolonger, c'est une légende et il est encore jeune, il pourrait jouer à haut niveau encore 5/6 ans facile!

Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

ca serait une tres bonne transaction !! Si il rapporte 30M c'est parfait , mais attendons avant de se rejouir

OL : Un gros transfert confirmé, le prix va piquer

J'adore Comme d'habitude , pour certaines personnes ou certains médias, l'OL vend au rabais et achète avec des prix majorés. Essayez d'être crédibles SVP

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A. Bouaddi a une + grosse marge de progression que lui ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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