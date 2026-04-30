OL : Un gros transfert confirmé, le prix va piquer

Avec une possible Ligue des champions à disputer, l'Olympique Lyonnais sera bien plus ambitieux au mercato. L'international français Youssouf Fofana est dans le viseur des Gones. Mais, le Milan AC ne bradera pas du tout son joueur.

Proche de la Ligue 2 l'été dernier, l' Olympique Lyonnais se faisait petit au mercato. Très endetté, le club rhodanien maîtrisait au maximum ses dépenses au niveau du recrutement. La donne pourrait vraiment changer dans quelques semaines. Troisième de Ligue 1, l'OL a de vraies chances de jouer la prochaine Ligue des champions. Même si la situation financière des Lyonnais reste précaire, hors de question d'affronter les meilleurs clubs européens avec une équipe affaiblie. Lyon devra aller chercher des tauliers en Europe.

Youssouf Fofana à l'OL, c'est 30 ME !

La direction lyonnaise s'est déjà mise au travail. Selon le journal italien Tuttosport, et comme indiqué par ailleurs, le milieu du Milan AC Youssouf Fofana est visé au mercato. Très expérimenté, le joueur de 27 ans possède un CV impressionnant. Passé par Monaco, il s'est installé en Italie où il est devenu un cadre important des Rossoneri. Sélectionné 25 fois en Equipe de France, il avait été l'une des révélations bleues au Mondial 2022. Autant dire qu'il fera passer un cap important à l'OL à la place d'un Tanner Tessmann décevant ces derniers mois.

Un beau plan qui se heurte néanmoins à la gourmandise milanaise. Milan réclamerait au minimum 30 millions d'euros pour Fofana selon la presse italienne. Malgré la bouffée d'air frais offerte par la C1, l'OL aura bien du mal à investir une telle somme. Les Rossoneri ont besoin de remplir leurs caisses puisqu'ils visent Leon Goretzka pour remplacer le Français. Laissé libre en juin par le Bayern, l'Allemand exigera une prime à la signature conséquente. Lyon bloqué, cela pourrait profiter à l'autre candidat français de Youssouf Fofana : l'Olympique de Marseille.