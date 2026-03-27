Michele Kang et Michael Gerlinger - OL
Michele Kang et Michael Gerlinger n'ont pas le choix

OL : Un gros sponsor pour sauver Lyon

OL27 mars , 12:40
parClaude Dautel
2
En quête de ressources financières pour éviter de nouveaux soucis en fin de saison, l'OL a peut-être une bonne nouvelle qui se profile. Lyon aurait trouvé un nouveau sponsor majeur.
Le retour de John Textor dans l'actualité de l'Olympique Lyonnais fait frémir les supporters rhodaniens. En effet, non seulement l'Américain réclame de l'argent à l'OL pour Botafogo, mais surtout l'acquisition de cinq joueurs via une société d'affacturage menace Lyon d'un gros coup de bâton à hauteur de 120 millions d'euros. Car cette société réclame son argent et forcément, compte tenu de la situation actuelle, ce n'est pas possible. Alors, dans ce contexte morose, il faut prendre les bonnes nouvelles quand elles viennent. Selon Teddy Spencer, youtuber spécialisé dans l'Olympique Lyonnais, le club de Michele Kang vient de signer un gros contrat de sponsoring qui va rapporter plusieurs millions d'euros à l'OL

L'OL soutenu par une grosse boîte française

Pour l'Olympique lyonnais, tout est bon à prendre, surtout qu'a priori c'est un gros sponsor qui a décidé de s'engager derrière le club rhodanien. « Je vous donne cette info en exclusivité, que j’ai eu d’une source, et elle m’a affirmé que l’OL a signé un contrat de sponsoring d’un montant très important. Alors pas autant que celui du naming avec Groupama, en tout cas il s’agit d’un contrat de plusieurs millions d’euros. C’est un sponsor majeur car il s’agit d’une entreprise française de très haut niveau, qui s’est engagée avec l’Olympique Lyonnais. Je ne sais pas quand l’OL va communiquer sur ce sujet », précise le youtubeur, qui précise cependant que même s'il a entièrement confiance dans sa source, il ne peut assurer que cette info est à 100%.
D'autre part, il précise que la récente venue d'Endrick sous forme de prêt du Real Madrid, a permis de signer plusieurs contrats sur la durée de la présence de l'avant-centre brésilien. De quoi montrer que la cellule marketing de l'Olympique Lyonnais multiplie les initiatives pour faire entrer de l'argent dans les caisses.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0217
OM

OM : Amine Harit déchire son billet retour

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
PSG

PSG : Kvaratskhelia refuse d'aller à Arsenal

foot flamini dement avoir 30 milliards d euros sur son compte en banque iconsport spi 190714 18 28214329
OM

L'OM vendu à Flamini, la réalité va faire très mal

Bradley Barcola ICONSPORT_361644_0582
PSG

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Fil Info

27 mars , 13:30
OM : Amine Harit déchire son billet retour
27 mars , 13:00
PSG : Kvaratskhelia refuse d'aller à Arsenal
27 mars , 12:20
L'OM vendu à Flamini, la réalité va faire très mal
27 mars , 12:00
Barcola 2030, le PSG prépare son annonce
27 mars , 11:30
France : Tchouaméni a tué la concurrence
27 mars , 11:00
Endrick provoque un clash après France-Brésil
27 mars , 10:30
OL : Couvé par Pierre Sage, ce Gone explose avec Lyon
27 mars , 10:00
PSG : Pourquoi le Real Madrid croit en la signature d’Hakimi
27 mars , 9:40
CAN : Le Maroc menace de saisir le trophée au Stade de France

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, ça prend une tournure politique

J'ai souvenir d'une finale d'Europa ligue contre l'Atletico ou l'OM avait demandé un report OM/gimgamp et ça avait été refusé pourtant l'indice UEFA était aussi important et c'était une finale pas un quart deux poids deux mesures...

OL : « La fin peut être dramatique », Lyon a peur

Non mais, ils sont pire que Voici, Gala etc. En plus, ils reprennent ce que disent des anciens qui n'ont mm pas perçé (ou très peu) dans le monde du football donc bon.. Comme pr les girondins, si ils aiment tant le club, bé qu'ils mettent la main à la poche. Mais bon, c'est tellement Français de venir critiquer etc....

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Niquer sa carrière ? Regarde l evolution de sa valeur marchande depuis qu il est parti au PSG, le nombre de trophées, gagnés, de demi finales, finales qu il a joué et gagné... En 2025 il est le joueur Europeen ayant joué le plus de match (73), il est passé de simple Espoir en jouant a l OL, a international A en selection depuis qu il joue au PSG ... Tu peux dire des conneries mais pas falsifier la réalité !!!

OL : Un gros sponsor pour sauver Lyon

Et demain sur Foot01 : "Catastrophe à Lyon !... L'OL tout proche d'une relégation en Ligue2." Mdr Bah.... Il faut bien qu'ils attirent des lecteurs, les pauvres. 😏

France : Tchouaméni a tué la concurrence

A part un ou deux éléments , l'EDF fut bonne un bémol les "entrants " pas terrible sauf N' Kolo ganté

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading