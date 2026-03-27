OL : Un gros sponsor pour sauver Lyon

En quête de ressources financières pour éviter de nouveaux soucis en fin de saison, l'OL a peut-être une bonne nouvelle qui se profile. Lyon aurait trouvé un nouveau sponsor majeur.

L'OL soutenu par une grosse boîte française

Pour l'Olympique lyonnais, tout est bon à prendre, surtout qu'a priori c'est un gros sponsor qui a décidé de s'engager derrière le club rhodanien. « Je vous donne cette info en exclusivité, que j’ai eu d’une source, et elle m’a affirmé que l’OL a signé un contrat de sponsoring d’un montant très important. Alors pas autant que celui du naming avec Groupama, en tout cas il s’agit d’un contrat de plusieurs millions d’euros. C’est un sponsor majeur car il s’agit d’une entreprise française de très haut niveau, qui s’est engagée avec l’Olympique Lyonnais. Je ne sais pas quand l’OL va communiquer sur ce sujet », précise le youtubeur, qui précise cependant que même s'il a entièrement confiance dans sa source, il ne peut assurer que cette info est à 100%.

D'autre part, il précise que la récente venue d'Endrick sous forme de prêt du Real Madrid, a permis de signer plusieurs contrats sur la durée de la présence de l'avant-centre brésilien. De quoi montrer que la cellule marketing de l'Olympique Lyonnais multiplie les initiatives pour faire entrer de l'argent dans les caisses.