OL : Umtiti de retour, Lyon fait une offre

Quotidien du Sport, les dirigeants lyonnais étudient actuellement la faisabilité d’une telle signature et cela même si Samuel Umtiti sort de deux ans mitigés à Lille, où il n’a disputé que 13 matchs entre 2023 et 2025. Libre de tout contrat après deux ans mitigés à Lille, Samuel Umtiti pourrait faire son retour en Ligue 1 dans les jours à venir. A la recherche d’un défenseur central pour compenser la potentielle blessure de Moussa Niakhaté mais surtout l’absence du Sénégalais et de Clinton Mata cet hiver pendant la CAN, l’OL est très intéressé par son ancien joueur. A en croire les informations du, les dirigeants lyonnais étudient actuellement la faisabilité d’une telle signature et cela même si Samuel Umtiti sort de deux ans mitigés à Lille, où il n’a disputé que 13 matchs entre 2023 et 2025.

Le média affirme que le champion du monde 2018 est sur pied et qu’après un temps de réflexion début septembre, il souhaite poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Une aubaine pour l’OL qui envisage sérieusement cette option selon nos confrères, lesquels ajoutent que Samuel Umtiti et l’Olympique Lyonnais ont évoqué la possibilité d’un retour au cours des derniers jours. L'objectif du club rhodanien est d’offrir à « Big Sam » un contrat d’un an plus une seconde année en option basée sur un salaire fixe assez bas et de gros bonus selon ses performances et son nombre de matchs joués.

Un contrat spécial pour Umtiti à l'OL ?

L’idée de Matthieu Louis-Jean est clairement de faire venir un joueur à moindre fais pour compenser les absences à venir pendant la Coupe d’Afrique des Nations, même si Samuel Umtiti n’offre aucune garantie en raison de ses pépins physiques à répétition. Comme avec Rachid Ghezzal, de retour à la maison contre toute attente, l’OL pourrait surprendre tout le monde en jouant sur la fibre du made in Gones avec un potentiel retour du défenseur central de 31 ans. Reste maintenant à voir si cette idée se concrétisera et si Samuel Umtiti fera son grand come-back dans son club formateur en ce mois de septembre.