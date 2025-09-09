ICONSPORT_180812_0092

OL : Umtiti de retour, Lyon fait une offre

OL09 sept. , 12:40
parCorentin Facy
A la recherche d’un joker en défense centrale, l’OL est très intéressé par un potentiel retour de Samuel Umtiti.
Libre de tout contrat après deux ans mitigés à Lille, Samuel Umtiti pourrait faire son retour en Ligue 1 dans les jours à venir. A la recherche d’un défenseur central pour compenser la potentielle blessure de Moussa Niakhaté mais surtout l’absence du Sénégalais et de Clinton Mata cet hiver pendant la CAN, l’OL est très intéressé par son ancien joueur. A en croire les informations du Quotidien du Sport, les dirigeants lyonnais étudient actuellement la faisabilité d’une telle signature et cela même si Samuel Umtiti sort de deux ans mitigés à Lille, où il n’a disputé que 13 matchs entre 2023 et 2025.
Le média affirme que le champion du monde 2018 est sur pied et qu’après un temps de réflexion début septembre, il souhaite poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Une aubaine pour l’OL qui envisage sérieusement cette option selon nos confrères, lesquels ajoutent que Samuel Umtiti et l’Olympique Lyonnais ont évoqué la possibilité d’un retour au cours des derniers jours. L'objectif du club rhodanien est d’offrir à « Big Sam » un contrat d’un an plus une seconde année en option basée sur un salaire fixe assez bas et de gros bonus selon ses performances et son nombre de matchs joués.

Un contrat spécial pour Umtiti à l'OL ?

L’idée de Matthieu Louis-Jean est clairement de faire venir un joueur à moindre fais pour compenser les absences à venir pendant la Coupe d’Afrique des Nations, même si Samuel Umtiti n’offre aucune garantie en raison de ses pépins physiques à répétition. Comme avec Rachid Ghezzal, de retour à la maison contre toute attente, l’OL pourrait surprendre tout le monde en jouant sur la fibre du made in Gones avec un potentiel retour du défenseur central de 31 ans. Reste maintenant à voir si cette idée se concrétisera et si Samuel Umtiti fera son grand come-back dans son club formateur en ce mois de septembre.
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading