ICONSPORT_180128_0485

OL : Umtiti à Lyon, c'est un plébiscite

OL11 sept. , 12:40
parCorentin Facy
L’OL ne dirait pas non à un renfort en défense centrale et ces derniers jours, la piste Samuel Umtiti a été évoquée. Un dossier sur lequel Lyon s’est renseigné et qui fait l’unanimité chez les supporters rhodaniens.
Malgré une situation financière délicate et des restrictions imposées par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a réussi à réaliser un mercato cohérent l’été dernier. Dans le secteur défensif, l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca est néanmoins un peu court. Derrière les titulaires Clinton Mata et Moussa Niakhaté dans l’axe, le coach portugais ne dispose que d’une seule solution avec le jeune Ruben Kluivert, dont on ignore pour l’instant le niveau. Malgré la fermeture du mercato, l’OL regarde donc s’il est possible de recruter un joker, probablement avec un joueur libre.
En début de semaine, le nom de Samuel Umtiti a été évoqué. Une piste audacieuse quand on sait que l’ancien joueur du LOSC n’a disputé que 13 matchs en deux ans dans le Nord. Mais après avoir fait revenir Rachid Ghezzal, l’Olympique Lyonnais explore la piste de « Big Sam ». Cette idée a en tout cas été validée par les supporters rhodaniens. Sur un sondage publié sur Foot01, vous avez été 65% à considérer que le retour de Samuel Umtiti à l’OL représentait une « bonne idée » contre 35% des votants plutôt opposés à un retour de l’international français.

Les supporters de l'OL favorables à un retour d'Umtiti

Autant dire qu’il s’agit d’un plébiscite et que dans la capitale des Gaules, on accueillerait le champion du monde 2018 à bras ouverts malgré les doutes autour de son physique. Dans la partie commentaires, vous avez également été nombreux à vous exprimer en faveur d’un retour de Samuel Umtiti.
« Faut voir si il a fait son opération, et qu'il a pris le temps de récupérer », « lI pourrait être utiles pendant la CAN, mais j'ai de gros doutes sur son état physique et sa capacité a rejouer ne serais ce que 3 ou 4 matchs d’affilés », « Physiquement on sait que ce ne sera qu'un joueur de rotation, par contre niveau état d'esprit et experience, ce sera un apport indéniable » ou encore « Si les deux conditions sont remplies : qu'il soit en forme et que son salaire fixe soit bas, c'est oui, oui et oui ! Il a l'état d'esprit et l'amour de l'OL qu'il faut pour élever le niveau de l’équipe » peut-on lire parmi les suiveurs du club rhodanien. Reste maintenant à voir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca pousseront l’idée jusqu’au bout en matérialisant leur intérêt par une offre ferme transmise à Samuel Umtiti.
S. Umtiti

S. Umtiti

FranceFrance Âge 31 Défenseur

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ol le groupe pour l olympico sans mikautadze off iconsport 267556 0140 398103
OL

OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique

om rabiot fait un dernier scandale marseille iconsport 266745 0269 398478
OM

OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:00
OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique
22:30
OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot
22:00
La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre
21:30
PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout
21:00
OM : De Zerbi est fou, Pavard adore ça
20:30
En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG
20:00
Rashford n’a pas le niveau, le Barça lui montre la porte

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading