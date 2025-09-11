OL : Umtiti à Lyon, c'est un plébiscite

L’OL ne dirait pas non à un renfort en défense centrale et ces derniers jours, la piste Samuel Umtiti a été évoquée. Un dossier sur lequel Lyon s’est renseigné et qui fait l’unanimité chez les supporters rhodaniens.

Malgré une situation financière délicate et des restrictions imposées par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a réussi à réaliser un mercato cohérent l’été dernier. Dans le secteur défensif, l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca est néanmoins un peu court. Derrière les titulaires Clinton Mata et Moussa Niakhaté dans l’axe, le coach portugais ne dispose que d’une seule solution avec le jeune Ruben Kluivert, dont on ignore pour l’instant le niveau. Malgré la fermeture du mercato, l’OL regarde donc s’il est possible de recruter un joker, probablement avec un joueur libre.

En début de semaine, le nom de Samuel Umtiti a été évoqué . Une piste audacieuse quand on sait que l’ancien joueur du LOSC n’a disputé que 13 matchs en deux ans dans le Nord. Mais après avoir fait revenir Rachid Ghezzal, l’Olympique Lyonnais explore la piste de « Big Sam ». Cette idée a en tout cas été validée par les supporters rhodaniens. Sur un sondage publié sur Foot01, vous avez été 65% à considérer que le retour de Samuel Umtiti à l’OL représentait une « bonne idée » contre 35% des votants plutôt opposés à un retour de l’international français.

Les supporters de l'OL favorables à un retour d'Umtiti

Autant dire qu’il s’agit d’un plébiscite et que dans la capitale des Gaules, on accueillerait le champion du monde 2018 à bras ouverts malgré les doutes autour de son physique. Dans la partie commentaires, vous avez également été nombreux à vous exprimer en faveur d’un retour de Samuel Umtiti.

« Faut voir si il a fait son opération, et qu'il a pris le temps de récupérer », « lI pourrait être utiles pendant la CAN, mais j'ai de gros doutes sur son état physique et sa capacité a rejouer ne serais ce que 3 ou 4 matchs d’affilés », « Physiquement on sait que ce ne sera qu'un joueur de rotation, par contre niveau état d'esprit et experience, ce sera un apport indéniable » ou encore « Si les deux conditions sont remplies : qu'il soit en forme et que son salaire fixe soit bas, c'est oui, oui et oui ! Il a l'état d'esprit et l'amour de l'OL qu'il faut pour élever le niveau de l’équipe » peut-on lire parmi les suiveurs du club rhodanien. Reste maintenant à voir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca pousseront l’idée jusqu’au bout en matérialisant leur intérêt par une offre ferme transmise à Samuel Umtiti.