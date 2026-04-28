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OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

OL28 avr. , 18:30
parGuillaume Conte
7
En plus d'être obligé de vendre ses joueurs les mieux valorisés, l'OL va être attaqué sur plusieurs éléments qui ont bien carburé cette saison. C'est le cas avec Tyler Morton, qui fait saliver Nottingham Forest.
Avec cinq points d’avance sur Tottenham à quatre journées de la fin, Nottingham Forest est bien parti pour accomplir sa mission maintien. Un an après s’être qualifié pour une Coupe d’Europe, la satisfaction sera certainement légère chez les Reds mais il sera alors temps de mettre sur pied une équipe plus compétitive. Cela passera pas un mercato ambitieux et une fois que le maintien sera officiellement acquis, l’OL peut se préparer à recevoir un coup de fil.

Morton, la Ligue des Champions avant la Premier League

En effet, selon Sports Boom, Forest suit depuis des mois les performance de Tyler Morton à Lyon. Et les scouts du club anglais ne sont pas déçus. Ils sont persuadés que Liverpool a fait une grosse erreur en laissant filer un joueur encore jeune, avec un gros potentiel, et qui est capable de répondre au défi physique de la Ligue 1 tout en gardant sa qualité de passe et sa science du jeu. Un profil complet qui plait à Nottingham, qui a bien envie de tenter sa chance cet été.
Il faudra pour cela attendre encore quelques semaines. Que Forest assure son maintien et que l’OL sache ce qui l’attend pour la suite. En cas de qualification en Ligue des Champions, il y a de grandes chances que Tyler Morton souhaite rester à Lyon, dans une compétition qu’il souhaite disputer par-dessus tout. Dans le cas contraire, l’Anglais pourrait bien faire partie des grosses ventes de l’été, sachant que Michele Kang n’aura peut-être pas le choix que de laisser partir l’un des chouchous du Groupama Stadium en cas de belle offre. Réponse donc le 17 mai, au soir du match face à Lens pour la 34e journée de Ligue 1.
Acheté pour 15 millions d’euros bonus compris, des bonus qui vont probablement être payés à Liverpool, Morton vaut quasiment le double désormais, après seulement une saison à Lyon. Liverpool garde aussi 20 % d’une éventuelle plus-value. Autant dire que l’OL va devoir très bien le vendre, mais il peut compter sur la cote élevée de son milieu de terrain de l’autre côté de la Manche pour cela.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts2
Passes décisives2
Jaune6
Rouge1
Jaune Rouge0
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Pour quelqu un qui fait remarquer sans cesse l orthographe des autres...

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

Non c est toi le meilleur ^^

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

d'un point de vu financier ... et meme pour la valorisation de l'effectif la ldc c'est mieux

OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

T'es un bon toi 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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