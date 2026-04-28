OL : Tyler Morton vendu, réponse le 17 mai

En plus d'être obligé de vendre ses joueurs les mieux valorisés, l'OL va être attaqué sur plusieurs éléments qui ont bien carburé cette saison. C'est le cas avec Tyler Morton, qui fait saliver Nottingham Forest.

Avec cinq points d’avance sur Tottenham à quatre journées de la fin, Nottingham Forest est bien parti pour accomplir sa mission maintien. Un an après s’être qualifié pour une Coupe d’Europe, la satisfaction sera certainement légère chez les Reds mais il sera alors temps de mettre sur pied une équipe plus compétitive. Cela passera pas un mercato ambitieux et une fois que le maintien sera officiellement acquis, l’OL peut se préparer à recevoir un coup de fil.

Morton, la Ligue des Champions avant la Premier League

En effet, selon Sports Boom, Forest suit depuis des mois les performance de Tyler Morton à Lyon. Et les scouts du club anglais ne sont pas déçus. Ils sont persuadés que Liverpool a fait une grosse erreur en laissant filer un joueur encore jeune, avec un gros potentiel, et qui est capable de répondre au défi physique de la Ligue 1 tout en gardant sa qualité de passe et sa science du jeu. Un profil complet qui plait à Nottingham, qui a bien envie de tenter sa chance cet été.

Il faudra pour cela attendre encore quelques semaines. Que Forest assure son maintien et que l’OL sache ce qui l’attend pour la suite. En cas de qualification en Ligue des Champions, il y a de grandes chances que Tyler Morton souhaite rester à Lyon, dans une compétition qu’il souhaite disputer par-dessus tout. Dans le cas contraire, l’Anglais pourrait bien faire partie des grosses ventes de l’été, sachant que Michele Kang n’aura peut-être pas le choix que de laisser partir l’un des chouchous du Groupama Stadium en cas de belle offre. Réponse donc le 17 mai, au soir du match face à Lens pour la 34e journée de Ligue 1.

Acheté pour 15 millions d’euros bonus compris, des bonus qui vont probablement être payés à Liverpool, Morton vaut quasiment le double désormais, après seulement une saison à Lyon. Liverpool garde aussi 20 % d’une éventuelle plus-value. Autant dire que l’OL va devoir très bien le vendre, mais il peut compter sur la cote élevée de son milieu de terrain de l’autre côté de la Manche pour cela.