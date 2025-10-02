OL : Trois ans de scouting, il signe enfin

En 2021, un recruteur de l'Olympique Lyonnais supervise à plusieurs reprises un jeune milieu de terrain américain, alors âgé de 20 ans, qu'il juge plutôt satisfaisant. Trois ans plus tard, Tanner Tessmann fait enfin son arrivée dans le Rhône.

C'est une petite histoire qui fera sans aucun doute sourire les supporters de l' Olympique Lyonnais . Auteur d'un début de saison excellent sous les ordres de Paulo Fonseca, Tanner Tessmann est sur un nuage. Unique buteur lors de la victoire à domicile face à Angers, il a récidivé en inscrivant le seul but du déplacement à Utrecht en Ligue Europa.

T. Tessmann USA • Âge 24 • Milieu Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Désormais considéré comme un élément indispensable de la formation lyonnaise, il permet à son entraîneur d'éviter de sacrés casses-tête au moment de constituer son entrejeu grâce à sa polyvalence et sa capacité à défendre aussi bien que porter le jeu vers l'avant. Pour l'anecdote, Tanner Tessmann aurait pu arriver à l'OL bien avant l'été 2024, grâce à un rapport d'un recruteur de l'époque.

Tanner Tessmann, l'indispensable qui aurait pu venir en 2021

C'est en tout cas ce que raconte RMC Sport. On apprend dans un gros plan consacré à l'international américain (8 sél.) que l'OL, par l'intermédiaire d'un de ses recruteurs de l'époque, le réputé Alain Cavéglia, avait supervisé Tanner Tessmann à plusieurs reprises. A cette époque-là, il évoluait encore sous les couleurs du FC Dallas en MLS. Finalement, c'est le Venezia FC qui est allé jusqu'au bout de la démarche et qui s'est offert le jeune milieu de terrain contre un chèque d'environ 3,6 millions d'euros.

En attendant d'être à nouveau appelé en sélection nationale par Mauricio Pochettino, lequel ne l'a pas convoqué depuis le mois de mars 2025, Tanner Tessmann brille avec le maillot de l'OL. Face à Salzbourg, il est logiquement un des premiers noms que Paulo Fonseca coche sur sa feuille de match, avec des joueurs comme Corentin Tolisso.