OL : Transfert raté pour 2 ME, toute l’Italie en larmes

Rayan Cherki affole l'Angleterre comme il le faisait en France avec l'Olympique Lyonnais il y a de nombreuses années. Son avenir aurait toutefois pu se jouer bien loin de Manchester City.

Auteur d’un but magnifique ce week-end dans le match capital face à Arsenal, Rayan Cherki continue sa progression impressionnante avec Manchester City. Il faut le rappeler, le meneur de jeu n’a que 22 ans, mais il s’impose déjà comme un joueur capable de faire des grosses différences dans le meilleur championnat du monde. C’était déjà le cas depuis longtemps à l’Olympique Lyonnais , où il a été formé et où il a très rapidement explosé.

Resté six ans avec les professionnels, Rayan Cherki a finalement quitté l’OL en 2025 pour un transfert de 48 millions d’euros environ, bonus compris. De quoi donner d’incroyables regrets à trois formations de Serie A , qui avaient fait le forcing pour le recruter en 2019, quand il n’avait pas encore signé son premier contrat professionnel avec Lyon et pouvait très bien quitter libre son club formateur.

Le média italien TMW révèle ainsi que le Milan AC, l’AS Roma et la Juventus s’étaient précipités sur l’opportunité de le faire venir pour zéro euro. Mais le zéro euro a rapidement disparu, pour faire place aux indemnités de formation à l’OL, mais surtout à la gourmandise de l’agent du joueur et de ses commissions. Le total se montait à 2 millions d’euros, et le Milan AC, qui avait organisé sa visite à Milanello en grandes pompes, a renoncé à mettre cette somme pour un joueur de 15 ans seulement. Dans la foulée, la Juventus et la Roma de Monchi ont aussi préféré renoncer, estimant les demandes du clan de Cherki exagérées.

Une prudence compréhensible mais qui fait qu’aujourd’hui, le Milan AC se mord les doigts de ne pas avoir fait l’effort financier pour recruter celui qui est désormais international français et l’un des joueurs offensifs les plus attendus de Premier League. Et de son côté, l'OL savoure clairement d'avoir pu garder Cherki de nombreuses années en plus, pour un départ dans les règles de l'art en 2025.