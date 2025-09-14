ICONSPORT_268698_0339

OL : Tolisso sacrifié, Fonseca n'a pas le choix

OL14 sept. , 14:40
parCorentin Facy
Orphelin de Georges Mikautadze, vendu à Villarreal en fin de mercato, Paulo Fonseca va encore aligner Corentin Tolisso en pointe lors du déplacement de l’OL à Rennes ce dimanche.
En pleine confiance avant de se rendre à Rennes grâce à un parcours sans faute jusqu’à présent (3 victoires en 3 matchs), l’Olympique Lyonnais voyage tout de même en Bretagne avec une petite appréhension. Le secteur offensif à la disposition de Paulo Fonseca sera-t-il suffisant pour maintenir ce rythme sur le long terme ? La question se pose logiquement après le départ de Georges Mikautadze à Villarreal en fin de mercato.
D’autant plus que pour compenser la perte de l’international géorgien, seul Martin Satriano a débarqué. L’Equipe révèle en plus dans son édition du jour que l’ancien attaquant du RC Lens a eu « un petit problème » cette semaine et n’a donc que très peu de chances de débuter sur la pelouse du Roazhon Park ce dimanche soir. Résultat, c’est encore le capitaine Corentin Tolisso, initialement milieu relayeur qui avance au fil du temps sur le terrain, qui va occuper la pointe de l’attaque lyonnaise.

Satriano pas prêt, Tolisso en pointe à Rennes

« A défaut de posséder un Ousmane Dembélé pour sublimer le collectif, Lyon devra trouver de nouvelles sources de danger pour ne pas verser dans la Fofana-dépendance » ajoute notre confrère Régis Dupont. En tout cas, dans l’attente de voir Martin Satriano à 100% de ses moyens physiques, c’est le capitaine lyonnais qui est contraint de se sacrifier, lui qui avait pourtant dit qu'il espérait « ne plus jamais » jouer à ce poste lors d’une interview au média Carré après la victoire contre l’OM avant la trêve internationale au Groupama Stadium. Un repositionnement qui ne fait pas non plus ses affaires dans l’optique d’un potentiel retour en équipe de France avant la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
