ICONSPORT_275962_0081
corentin tolisso - Olympique Lyonnais

OL : Tolisso revient pour le PSG, Fonseca est embêté

OL08 nov. , 20:00
parEric Bethsy
0
Laissé au repos après une alerte musculaire à Brest (0-0) dimanche dernier, Corentin Tolisso a réintégré le groupe. Le milieu de l’Olympique Lyonnais peut prétendre à une titularisation contre le Paris Saint-Germain dimanche. Mais son cas fait hésiter l’entraîneur Paulo Fonseca.
Avec beaucoup d’ironie, Eric Roy s’inquiétait pour la santé de Corentin Tolisso le week-end dernier. L’entraîneur du Stade Brestois reprochait au milieu de l’Olympique Lyonnais sa tendance à tomber pour jouer la montre. Ce n’est peut-être pas totalement faux. Mais le capitaine des Gones a quand même quitté la pelouse de Francis-Le Blé avec une alerte à la cuisse. Diminué, l’international tricolore n’a pas fait le déplacement à Séville pour le match de Ligue Europa contre le Betis (défaite 2-0) jeudi.

Lire aussi

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rageOL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage
Il aura fallu attendre cette fin de semaine pour le voir réintégrer le groupe à l’entraînement. Sauf que Paulo Fonseca, qui a annoncé le forfait de Pavel Sulc, doute encore de sa capacité à défier le Paris Saint-Germain dimanche soir. « Nous avons aussi la situation de Coco. Il a fait l'entraînement aujourd'hui (samedi). Mais l'entraînement d'aujourd'hui était plus tactique, sans intensité, a précisé l’entraîneur lyonnais. On verra avec le joueur s'il est prêt pour demain (dimanche), mais j'ai des doutes sur Coco. Je vais voir. »
« C'est très risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de perdre Coco pour les prochains matchs. Je vais parler avec lui. Mais je pense que c'est vraiment risqué de le faire jouer dès le coup d'envoi. Sa blessure ? C'est aussi l'ischio. C'est un petit problème qu'il a eu pendant le match contre Brest. On l'a laissé se reposer lors du dernier match mais il n'est pas à 100%. Il a participé à l'entraînement collectif, mais sans intensité. Aujourd'hui c'était plus tactique, c'est différent des conditions du match », a répété Paulo Fonseca, conscient que ses hommes devront multiplier les courses face aux Parisiens.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_180997_0080
OM

Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort

ICONSPORT_276526_0210
OM

OM : De Zerbi ne comprend pas

ICONSPORT_271844_0114
LOSC

Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

Fil Info

21:30
Officiel : L’OM annonce l’arrivée d’un renfort
21:22
OM : De Zerbi ne comprend pas
21:00
Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient
20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
20:56
L1 : Le Havre frustre Nantes sur le gong
20:37
Ang : Sunderland freine l'avancée d'Arsenal
20:30
Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué
20:09
Monaco - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Derniers commentaires

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Non, un jeune joueur avec lequel on a trop tiré sur la corde...

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

qd t achetes un joueur a 50M ou 90M t as qd meme plus de chance de tomber sur un bon joueur que sur un Satriano ! enfin. je pense

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Un joueur fragile comme fekir

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C est vrai que vermeen est tres bon au milieu mais je comprends pas pk il a pas joué contre l Atalanta. Les errements de de zerbi ...

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Vous avez gagné plus de 100M avec le mondial des clubs c'est certain. Ce qui est aussi certain, c'est que les blessures à répétition de vos joueurs sont normales ou logiques, avec 2 semaines de repos à l'inter saison . Les joueurs passent à la caisse maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading