OL : Tolisso revient pour le PSG, Fonseca est embêté

Laissé au repos après une alerte musculaire à Brest (0-0) dimanche dernier, Corentin Tolisso a réintégré le groupe. Le milieu de l’Olympique Lyonnais peut prétendre à une titularisation contre le Paris Saint-Germain dimanche. Mais son cas fait hésiter l’entraîneur Paulo Fonseca.

Avec beaucoup d’ironie, Eric Roy s’inquiétait pour la santé de Corentin Tolisso le week-end dernier. L’entraîneur du Stade Brestois reprochait au milieu de l’Olympique Lyonnais sa tendance à tomber pour jouer la montre. Ce n’est peut-être pas totalement faux. Mais le capitaine des Gones a quand même quitté la pelouse de Francis-Le Blé avec une alerte à la cuisse. Diminué, l’international tricolore n’a pas fait le déplacement à Séville pour le match de Ligue Europa contre le Betis (défaite 2-0) jeudi.

Il aura fallu attendre cette fin de semaine pour le voir réintégrer le groupe à l’entraînement. Sauf que Paulo Fonseca, qui a annoncé le forfait de Pavel Sulc, doute encore de sa capacité à défier le Paris Saint-Germain dimanche soir. « Nous avons aussi la situation de Coco. Il a fait l'entraînement aujourd'hui (samedi). Mais l'entraînement d'aujourd'hui était plus tactique, sans intensité, a précisé l’entraîneur lyonnais. On verra avec le joueur s'il est prêt pour demain (dimanche), mais j'ai des doutes sur Coco. Je vais voir. »

« C'est très risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de perdre Coco pour les prochains matchs. Je vais parler avec lui. Mais je pense que c'est vraiment risqué de le faire jouer dès le coup d'envoi. Sa blessure ? C'est aussi l'ischio. C'est un petit problème qu'il a eu pendant le match contre Brest. On l'a laissé se reposer lors du dernier match mais il n'est pas à 100%. Il a participé à l'entraînement collectif, mais sans intensité. Aujourd'hui c'était plus tactique, c'est différent des conditions du match », a répété Paulo Fonseca, conscient que ses hommes devront multiplier les courses face aux Parisiens.