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OL: Tolisso découpe l'arbitre de Lyon-Monaco

OL22 mars , 18:00
parClaude Dautel
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Le capitaine de l'OL était furieux après la fin du match, lequel s'est soldé par la victoire très importante de Monaco. Corentin Tolisso n'accepte pas l'attitude François Letexier.
Après s'être expliqué devant la tribune des Bad Gones, affirmant aux supporters que ses coéquipiers et lui se battraient jusqu'au dernier match de la saison, Corentin Tolisso était toujours aussi mécontent de l'arbitrage au moment de parler aux médias. C'est évidemment le penalty accordé à Monaco après une faute évidente sur Endrick, qui a mis en colère le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, mais pas que lui. Pour Corentin Tolisso, il est évident que François Letexier a eu tout faux sur cette action, et surtout il regrette l'attitude de l'arbitre qui officiait cette semaine lors du match entre le FC Barcelone et Newcastle en Ligue des champions.

Letexier arrogant ?

« Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue. Tous les jours il y a faute sur Endrick. Je préfère ne pas vous dire la réponse de Monsieur Letexier, il a été arrogant. C’était lunaire, mais je préfère ne pas en dire plus », a confié Corentin Tolisso après la rencontre. Paulo Fonseca n'était pas en reste et lui aussi a dit tout le mal qu'il pensait de l'arbitre du match contre Monaco. « Il y a beaucoup d’erreurs dans la saison. J’ai sur mon téléphone la vidéo de la faute de Zakaria sur Endrick. Qu’on m’explique pourquoi la VAR ne dit rien. Personne ne peut dire qu’il n’y a pas faute, mais Letexier m’a dit qu’il n’y avait pas faute », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais dont l'adjoint a été expulsé sur cette action.

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Joue pas au bonhomme gamin.🤡

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C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.

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