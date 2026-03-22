OL: Tolisso découpe l'arbitre de Lyon-Monaco

Le capitaine de l'OL était furieux après la fin du match, lequel s'est soldé par la victoire très importante de Monaco. Corentin Tolisso n'accepte pas l'attitude François Letexier.

Letexier arrogant ?

« Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue. Tous les jours il y a faute sur Endrick. Je préfère ne pas vous dire la réponse de Monsieur Letexier, il a été arrogant. C’était lunaire, mais je préfère ne pas en dire plus », a confié Corentin Tolisso après la rencontre. Paulo Fonseca n'était pas en reste et lui aussi a dit tout le mal qu'il pensait de l'arbitre du match contre Monaco. « Il y a beaucoup d’erreurs dans la saison. J’ai sur mon téléphone la vidéo de la faute de Zakaria sur Endrick. Qu’on m’explique pourquoi la VAR ne dit rien. Personne ne peut dire qu’il n’y a pas faute, mais Letexier m’a dit qu’il n’y avait pas faute », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais dont l'adjoint a été expulsé sur cette action.