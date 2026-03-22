OL: Faute sur Endrick, penalty pour Monaco, Lyon craque

Après avoir été rejoint au score par l'AS Monaco, Lyon est passé derrière au score suite à un penalty marqué par Balogun (1-2, 72e). Mais du côté de l'OL, on est scandalisé.

C'est indiscutable, Akliouche a bien été victime d'une faute dans la surface de réparation, mais c'est surtout sur la totalité de l'action qui a mené au penalty qui a rendu fou Paulo Fonseca et ses joueurs. En effet, sur l'action qui s'est conclue par un penalty, Endrick aurait dû bénéficier d'un coup franc suite à un tirage de maillot totalement évident, mais que François Letexier n'a pas vu. Malgré la colère lyonnaise, l'arbitre a maintenu le penalty, que le joueur américain de Monaco a converti en but. De quoi mettre le feu sur le bord du terrain, Jorge Maciel étant même expulsé.