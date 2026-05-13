OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Au lendemain de la publication par l'OL de ses comptes, et des révélations sur les lourds griefs à l'encontre de John Textor, ce dernier a fait une communication fracassante au sujet d'un accord avec Ares.

L'homme d'affaires a décidé de reprendre la main dans la bataille de la communication. Car après avoir été ciblé par des accusations sur sa gestion de l'Olympique Lyonnais , John Textor a pris tout le monde de court ce mercredi. En effet, via ses réseaux sociaux, celui qui avait racheté l'OL à Jean-Michel Aulas a en effet annoncé qu'il avait trouvé un accord avec ARES et que désormais, il allait uniquement se consacrer à Botafogo, mettant ainsi un terme à son passage à l'Olympique Lyonnais.

Textor revient dans l'actualité de l'OL

« Les différends au sein d’Eagle ont affecté Botafogo pendant bien trop longtemps (...) Je peux désormais annoncer qu’un accord a été trouvé avec Ares afin de mettre fin au conflit, d’apporter des capitaux pour lever les interdictions de transfert, et de permettre à l’OL et à Botafogo de suivre des chemins séparés », indique John Textor, qui précise qu'il doit désormais obtenir l'accord de l'association qui a son mot à dire dans la gestion de Botafogo. Ce qui, selon lui, sera fait dans les prochaines heures.

A voir tout de même si cet accord annoncé par John Textor avec ARES existe bien, ou s'il s'agit d'un nouveau tour de passe-passe de l'homme d'affaires américain afin de gagner du temps au moment où il est rattrapé par sa gestion de l'Olympique Lyonnais. On devrait rapidement le savoir, ARES ne pouvant garder secret très longtemps cette négociation réussie avec John Textor.