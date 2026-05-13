Michele Kang et l'OL en ont fini avec Textor
John Textor - Michele Kang - Olympique Lyonnais

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

OL13 mai , 9:40
parClaude Dautel
5
Au lendemain de la publication par l'OL de ses comptes, et des révélations sur les lourds griefs à l'encontre de John Textor, ce dernier a fait une communication fracassante au sujet d'un accord avec Ares.
L'homme d'affaires a décidé de reprendre la main dans la bataille de la communication. Car après avoir été ciblé par des accusations sur sa gestion de l'Olympique Lyonnais, John Textor a pris tout le monde de court ce mercredi. En effet, via ses réseaux sociaux, celui qui avait racheté l'OL à Jean-Michel Aulas a en effet annoncé qu'il avait trouvé un accord avec ARES et que désormais, il allait uniquement se consacrer à Botafogo, mettant ainsi un terme à son passage à l'Olympique Lyonnais.
Textor revient dans l'actualité de l'OL
Textor revient dans l'actualité de l'OL
« Les différends au sein d’Eagle ont affecté Botafogo pendant bien trop longtemps (...) Je peux désormais annoncer qu’un accord a été trouvé avec Ares afin de mettre fin au conflit, d’apporter des capitaux pour lever les interdictions de transfert, et de permettre à l’OL et à Botafogo de suivre des chemins séparés », indique John Textor, qui précise qu'il doit désormais obtenir l'accord de l'association qui a son mot à dire dans la gestion de Botafogo. Ce qui, selon lui, sera fait dans les prochaines heures.
A voir tout de même si cet accord annoncé par John Textor avec ARES existe bien, ou s'il s'agit d'un nouveau tour de passe-passe de l'homme d'affaires américain afin de gagner du temps au moment où il est rattrapé par sa gestion de l'Olympique Lyonnais. On devrait rapidement le savoir, ARES ne pouvant garder secret très longtemps cette négociation réussie avec John Textor.
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Derniers commentaires

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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