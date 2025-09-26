John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

John Textor a fait un rapide passage en Europe, et notamment à Paris, le week-end dernier et lundi, mais l'homme d'affaires sait que c'est au Brésil que son aventure dans le football pourrait s'achever.

Textor et Eagle, c'est la guerre totale

Sauf que John Textor s'oppose à cette demande et refuse laisser sa place à Botafogo et que nos confrères brésiliens révèlent qu'Eagle veut tout tenter pour débarquer l'homme d'affaires américain. « Eagle exige que Textor soit écarté afin que l'entreprise puisse analyser les contrats, ajuster les finances et réorganiser le club, tandis que l'homme d'affaires américain rejette cette idée (...) Le conflit est loin d'être résolu, et cela met en péril l'injection de liquidités de Botafogo, car Eagle exige le départ de Textor et affirme qu'il n'apportera pas de nouvelles contributions financières tant qu'il n'aura pas mieux compris les finances du club. Alors que le conflit continue, Botafogo ne dispose pas des mêmes revenus et court le risque de ne pas pouvoir honorer tous ses engagements l'année prochaine », précise O Globo.

Textor indésirable à Lyon

Du côté de l'Olympique Lyonnais, John Textor est désormais persona non grata et si pendant une époque les supporters de l'OL et ceux de Botafogo s'affrontaient sur les réseaux sociaux, les deux sont désormais convaincus que l'Américain était plutôt un sujet d'inquiétude. Mais pour l'instant, s'il a lâché prise en France, grâce à la DNCG, ce n'est pas encore le cas au Brésil. Jusqu'à quand ?