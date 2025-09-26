ICONSPORT_271641_0180
John Textor

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

OL26 sept. , 18:30
parClaude Dautel
John Textor a fait un rapide passage en Europe, et notamment à Paris, le week-end dernier et lundi, mais l'homme d'affaires sait que c'est au Brésil que son aventure dans le football pourrait s'achever. 
Poussé vers la sortie à l'Olympique Lyonnais par Michele Kang, John Textor rêve toujours de continuer à être un homme qui compte dans le football. Même si JT a toujours pour projet d'acheter un club anglais, c'est actuellement à Botafogo que se joue l'avenir de celui qui avait racheté l'OL à Jean-Michel Aulas il y a trois ans, ce que le candidat à la mairie de Lyon regrette désormais. Et au Brésil, cela commence à sentir très mauvais pour l'homme d'affaires américain. Le puissant média sud-américain O Globo, qui s'intéresse de très près au patron du club de Rio, révèle qu'Eagle souhaite que John Textor soit immédiatement écarté de la présidence de Botafogo afin de pouvoir procéder à un audit financier sans que l'Américain puisse interférer dans cette vérification des comptes et surtout pour que la formation brésilienne soit reprise en main. Un peu à l'image de ce qu'il s'est passé avec Michele Kang à Lyon.

Textor et Eagle, c'est la guerre totale

Sauf que John Textor s'oppose à cette demande et refuse laisser sa place à Botafogo et que nos confrères brésiliens révèlent qu'Eagle veut tout tenter pour débarquer l'homme d'affaires américain. « Eagle exige que Textor soit écarté afin que l'entreprise puisse analyser les contrats, ajuster les finances et réorganiser le club, tandis que l'homme d'affaires américain rejette cette idée (...) Le conflit est loin d'être résolu, et cela met en péril l'injection de liquidités de Botafogo, car Eagle exige le départ de Textor et affirme qu'il n'apportera pas de nouvelles contributions financières tant qu'il n'aura pas mieux compris les finances du club. Alors que le conflit continue, Botafogo ne dispose pas des mêmes revenus et court le risque de ne pas pouvoir honorer tous ses engagements l'année prochaine », précise O Globo.

Textor indésirable à Lyon

Du côté de l'Olympique Lyonnais, John Textor est désormais persona non grata et si pendant une époque les supporters de l'OL et ceux de Botafogo s'affrontaient sur les réseaux sociaux, les deux sont désormais convaincus que l'Américain était plutôt un sujet d'inquiétude. Mais pour l'instant, s'il a lâché prise en France, grâce à la DNCG, ce n'est pas encore le cas au Brésil. Jusqu'à quand ?
Derniers commentaires

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Historiquement à argent égal ou à peine supérieur l OM a toujours eut de meilleur résultat donc c est la logique même

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Et après on nous dira qu ils n ont pas feté la victoire comme un titre, meme Nice et Strasbourg l an dernier n en n ont pas fait autant; bon après on peut les comprendre ça n arrive pas souvent ...

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Tu b as tellement pas d histoire que ton club ment même sur sa date de création 😂 Je suis trop jaloux et frustré d un club artificiel

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Le frustré et jaloux de notre palmarès...la c1 te fait encore saigner du .......

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

Rémi qui?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

