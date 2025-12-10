OL : Tanner Tessmann, son départ déjà annulé ?

Mardi, la presse italienne a annoncé le très vif intérêt de la Fiorentina pour Tanner Tessmann, l'international nord-américain de l'OL. Mais, le départ du joueur de 24 ans est déjà remis en question.

Tessmann un chouchou de Paulo Fonseca

Cependant, ce dernier peut respirer, car la Gazzetta dello Sport précise que la Fiorentina n'a pas fait de Tanner Tesmann son choix numéro 1. Le joueur de l'OL n'est en effet pas la priorité des dirigeants du club actuellement dernier de Serie A. Car, tandis que la tension est grande du côté de la formation italienne, la Fiorentina pense plutôt à Eric Martel. Un joueur qui financièrement coûtera moins cher à faire venir rapidement.

Sous contrat avec Cologne jusqu'en juin 2026, le milieu de terrain allemand de 23 ans pourrait plus facilement rejoindre la Viola dès le mercato d'hiver. En effet, la formation allemande a tout intérêt à trouver une porte de sortie à son joueur dès le mois de janvier prochain, sous peine de le voir partir libre en fin de saison. De quoi laisser un peu d'espoir aux supporters de l'Olympique Lyonnais, qui espèrent qu'au nom de l'intérêt économique du club, les dirigeants de l'OL ne laisseront pas partir un cadre de Paulo Fonseca dès le mois de janvier prochain.