Tassmann Olympique Lyonnais

OL : Tanner Tessmann, son départ déjà annulé ?

OL10 déc. , 12:40
parClaude Dautel
0
Mardi, la presse italienne a annoncé le très vif intérêt de la Fiorentina pour Tanner Tessmann, l'international nord-américain de l'OL. Mais, le départ du joueur de 24 ans est déjà remis en question. 
Il y a 24 heures, Foot01 s'était fait l'écho de l'intérêt du club de Florence pour Tanner Tessmann, la Viola étant prête à faire une offre à l'Olympique Lyonnais pour l'ancien joueur du Venezia Football Club, arrivé à l'OL lors du mercato 2024. Absent contre Lorient suite à un souci à la cuisse, Tessmann est devenu un des cadres de Paulo Fonseca en Ligue 1 (14 matchs cette saison), et on imagine que l'entraîneur lyonnais ne sera pas emballé par le départ du milieu défensif américain.

Tessmann un chouchou de Paulo Fonseca

Cependant, ce dernier peut respirer, car la Gazzetta dello Sport précise que la Fiorentina n'a pas fait de Tanner Tesmann son choix numéro 1. Le joueur de l'OL n'est en effet pas la priorité des dirigeants du club actuellement dernier de Serie A. Car, tandis que la tension est grande du côté de la formation italienne, la Fiorentina pense plutôt à Eric Martel. Un joueur qui financièrement coûtera moins cher à faire venir rapidement.
Sous contrat avec Cologne jusqu'en juin 2026, le milieu de terrain allemand de 23 ans pourrait plus facilement rejoindre la Viola dès le mercato d'hiver. En effet, la formation allemande a tout intérêt à trouver une porte de sortie à son joueur dès le mois de janvier prochain, sous peine de le voir partir libre en fin de saison. De quoi laisser un peu d'espoir aux supporters de l'Olympique Lyonnais, qui espèrent qu'au nom de l'intérêt économique du club, les dirigeants de l'OL ne laisseront pas partir un cadre de Paulo Fonseca dès le mois de janvier prochain.
T. Tessmann

T. Tessmann

USAUSA Âge 24 Milieu

Friendly International

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
