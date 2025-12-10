ASSE : Monsieur trois points est de retour

Blessé aux adducteurs depuis le 4 octobre dernier, Chico Lamba poursuit sa rééducation. Le défenseur central de l’ASSE le promet, il sera bientôt de retour. Le joueur de 22 ans a repris l'entrainement la semaine dernière.

L’AS Saint-Étienne n’a perdu qu’une seule fois quand il était sur le terrain. Chico Lamba est blessé depuis début octobre lors de la rencontre face à Montpellier. Le défenseur central manque à la formation d’ Eirik Horneland qui a concédé plus de buts depuis son absence. Un seul clean sheet réalisé depuis le 18 octobre pour les Verts qui peinent à retrouver de la régularité en championnat. Le week-end dernier, opportunité à nouveau manquée de prendre la tête de la Ligue 2 à Dunkerque (défaite 1-0). Mais sur les réseaux sociaux, Chico Lamba se veut rassurant, il sera bientôt de retour.

C. Camará Lamba Guinée-Bissau • Âge 22 • Défenseur Ligue 2 Matchs 9 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Chico Lamba rassurant

Dans une vidéo YouTube publiée cette semaine sur la chaîne de l’AS Saint-Etienne, l’ancien joueur d’Arouca promet qu’il va bientôt refouler la pelouse de Geoffroy Guichard. « C’était une bonne semaine intense. Ça fait du bien d’être de retour à l’entraînement. Je serai bientôt de retour à Geoffroy-Guichard, » explique-t-il. Un retour qui va soulager une arrière garde stéphanoise dans le dur. En conférence de presse la semaine dernière, l'entraîneur Eirik Horneland a donné des nouvelles de son défenseur central. « Quant à Chico Lamba et Traoré, ils seront de retour après Noël, » a déclaré le Norvégien.

Pour rappel, Chico Lamba est arrivé cet été en provenance d’Arouca pour six millions d’euros. Formé au Sporting CP, l’international espoirs portugais a disputé les neuf premières journées de la saison avec les Verts. Désormais, le joueur de 22 ans a repris l’entrainement et va profiter des fêtes pour se remettre à 100% afin d’attaquer la seconde partie de saison. Avant cela, Saint-Etienne accueille Bastia ce samedi avant un déplacement à Nice en Coupe de France.