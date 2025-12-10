ICONSPORT_272953_0029

ASSE : Monsieur trois points est de retour

ASSE10 déc. , 13:40
parNathan Hanini
0
Blessé aux adducteurs depuis le 4 octobre dernier, Chico Lamba poursuit sa rééducation. Le défenseur central de l’ASSE le promet, il sera bientôt de retour. Le joueur de 22 ans a repris l'entrainement la semaine dernière.
L’AS Saint-Étienne n’a perdu qu’une seule fois quand il était sur le terrain. Chico Lamba est blessé depuis début octobre lors de la rencontre face à Montpellier. Le défenseur central manque à la formation d’Eirik Horneland qui a concédé plus de buts depuis son absence. Un seul clean sheet réalisé depuis le 18 octobre pour les Verts qui peinent à retrouver de la régularité en championnat. Le week-end dernier, opportunité à nouveau manquée de prendre la tête de la Ligue 2 à Dunkerque (défaite 1-0). Mais sur les réseaux sociaux, Chico Lamba se veut rassurant, il sera bientôt de retour.
C. Camará Lamba

C. Camará Lamba

Guinea-BissauGuinée-Bissau Âge 22 Défenseur

Ligue 2

Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chico Lamba rassurant

Dans une vidéo YouTube publiée cette semaine sur la chaîne de l’AS Saint-Etienne, l’ancien joueur d’Arouca promet qu’il va bientôt refouler la pelouse de Geoffroy Guichard. « C’était une bonne semaine intense. Ça fait du bien d’être de retour à l’entraînement. Je serai bientôt de retour à Geoffroy-Guichard, » explique-t-il. Un retour qui va soulager une arrière garde stéphanoise dans le dur. En conférence de presse la semaine dernière, l'entraîneur Eirik Horneland a donné des nouvelles de son défenseur central. « Quant à Chico Lamba et Traoré, ils seront de retour après Noël, » a déclaré le Norvégien.
Pour rappel, Chico Lamba est arrivé cet été en provenance d’Arouca pour six millions d’euros. Formé au Sporting CP, l’international espoirs portugais a disputé les neuf premières journées de la saison avec les Verts. Désormais, le joueur de 22 ans a repris l’entrainement et va profiter des fêtes pour se remettre à 100% afin d’attaquer la seconde partie de saison. Avant cela, Saint-Etienne accueille Bastia ce samedi avant un déplacement à Nice en Coupe de France.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

50 millions d'euros, l'UEFA remplit les caisses de l'OM

ICONSPORT_278237_0122
PSG

Bilbao accroche le PSG en Youth League

les supporters en colere strasbourg agite ses billets keller 387485
RCSA

Strasbourg reçoit un gros cadeau de Chelsea

ICONSPORT_187506_0049
OGC Nice

Nice appelle un ancien du PSG pour se sauver

Fil Info

15:30
50 millions d'euros, l'UEFA remplit les caisses de l'OM
15:04
Bilbao accroche le PSG en Youth League
15:00
Strasbourg reçoit un gros cadeau de Chelsea
14:30
Nice appelle un ancien du PSG pour se sauver
14:25
Supporters blessés à Dunkerque, l'ASSE ripsote
14:11
Real : Mbappé finalement apte contre Manchester City
14:00
PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet
13:20
Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

Ah bon ? Pourtant on nous disait qu'on était débiles de l'avoir laissé filer et que c'était le top du top à City

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.

Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading