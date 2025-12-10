PSG : Nasser Al-Khelaifi choque son entourage

Nasser Al-Khelaifi a réussi son pari puisque le président du PSG a vu le club de la capitale gagner la Ligue des champions. Mais il est hors de question de lâcher le club malgré un agenda démentiel.

Longtemps moqué pour son implication excessive dans les choix sportifs du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a visiblement compris avec le dossier Mbappé qu'il était indispensable de prendre du recul. En confiant à ses deux Luis, Campos et Enrique, la gestion des décisions footballistiques, le dirigeant qatari du PSG a fait un choix. Après avoir longtemps amusé l'Europe, les champions de France ont réussi à gagner la Ligue des champions et cela change tout pour Nasser Al-Khelaifi. Devenu l'un des hommes forts du football européen, ce dernier est de moins en moins visible dans son rôle de patron du Paris SG. Tandis que d'aucuns pensent que NAK se retire progressivement du PSG pour se consacrer uniquement à l'Association européenne des clubs, qu'il dirige, les proches du président parisien démentent cette version dans L'Equipe.

Al-Khelaifi se donne à fond pour le PSG

Pour ces derniers, si on voit moins Nasser Al-Khelaifi au quotidien autour des terrains, cela ne l'empêche pas d'être motivé à fond dans la gestion du Paris Saint-Germain. Au point même de ne pas se ménager. « Son implication au sein du club n'a jamais été aussi forte. Il est là à tous les matches et pas seulement ceux de notre section football. Il s'implique sur les aspects du club, notamment les grands projets, dirige toutes les grandes réunions, représente le PSG à chaque cérémonie officielle, mène le projet sur le futur stade. Les gens ne mesurent pas à quel point, les demandes pour ses autres fonctions ont augmenté. Nasser ne dort jamais », expliquent des proches de Nasser Al-Khelaifi dans le quotidien sportif.