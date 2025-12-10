ICONSPORT_261501_0160
Nasser A-Khelaifi, président du PSG

PSG : Nasser Al-Khelaifi choque son entourage

PSG10 déc. , 12:20
parClaude Dautel
2
Nasser Al-Khelaifi a réussi son pari puisque le président du PSG a vu le club de la capitale gagner la Ligue des champions. Mais il est hors de question de lâcher le club malgré un agenda démentiel.
Longtemps moqué pour son implication excessive dans les choix sportifs du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a visiblement compris avec le dossier Mbappé qu'il était indispensable de prendre du recul. En confiant à ses deux Luis, Campos et Enrique, la gestion des décisions footballistiques, le dirigeant qatari du PSG a fait un choix. Après avoir longtemps amusé l'Europe, les champions de France ont réussi à gagner la Ligue des champions et cela change tout pour Nasser Al-Khelaifi. Devenu l'un des hommes forts du football européen, ce dernier est de moins en moins visible dans son rôle de patron du Paris SG. Tandis que d'aucuns pensent que NAK se retire progressivement du PSG pour se consacrer uniquement à l'Association européenne des clubs, qu'il dirige, les proches du président parisien démentent cette version dans L'Equipe.

Al-Khelaifi se donne à fond pour le PSG

Pour ces derniers, si on voit moins Nasser Al-Khelaifi au quotidien autour des terrains, cela ne l'empêche pas d'être motivé à fond dans la gestion du Paris Saint-Germain. Au point même de ne pas se ménager. « Son implication au sein du club n'a jamais été aussi forte. Il est là à tous les matches et pas seulement ceux de notre section football. Il s'implique sur les aspects du club, notamment les grands projets, dirige toutes les grandes réunions, représente le PSG à chaque cérémonie officielle, mène le projet sur le futur stade. Les gens ne mesurent pas à quel point, les demandes pour ses autres fonctions ont augmenté. Nasser ne dort jamais », expliquent des proches de Nasser Al-Khelaifi dans le quotidien sportif. 
Il est vrai qu'actuellemen deux énormes dossiers occupent les journées du président du Paris Saint-Germain. Il s'agit bien entendu de celui de l'éventuel départ du Parc des Princes pour un nouveau stade sur lequel il travaille depuis des années avec les équipes de Qatar Sport Investments. Mais également l'intégration du PSG dans la future NBA européenne. Alors qu'une décision doit rapidement être prise dans les deux dossiers, Nasser Al-Khelaifi n'a pas assez de 24 heures par jour pour gérer cela, tout en maintenant le contrôle du club de la capitale. Ce mercredi soir, le Qatari ne ratera pas le match à Bilbao, l'occasion pour lui de constater que son organisation sportive est désormais idéale.
2
Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

Ah bon ? Pourtant on nous disait qu'on était débiles de l'avoir laissé filer et que c'était le top du top à City

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.

Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣

