Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

L'OM recevra Monaco le week-end prochain en Ligue 1. La désignation de François Letexier comme arbitre de ce choc du championnat ne fait pas l'unanimité du côté de Marseille.

On connaît désormais le nom des arbitres pour la prochaine journée de Ligue 1. Et pour la rencontre très importante entre l'Olympique de Marseille et Monaco, dimanche soir au Vélodrome (20h45 sur Ligue 1+), la FFF a décidé de nommer François Letexier, l'arbitre français numéro 1. Un choix qui n'inspire rien de bon aux supporters de l'OM, lesquels n'ont pas la mémoire courte. Comme le rappelle Le Phocéen, c'est François Letexier qui avait arbitré le fameux OM-PSG d'octobre 2024 avec l'expulsion directe d'Amine Harit pour un geste sur le torse de Marquinhos. Un rouge vivement contesté, et qui avait achevé une formation marseillaise déjà dans le dur à 11 contre 11. Et en août dernier, c'est ce même François Letexier qui avait officié lors de la défaite de l'OM à Lyon. Avec là encore une expulsion côté marseillais, à savoir celle de CJ Egan-Riley, qui venait de signer à Marseille.

Les supporters de l'OM mécontents

Il n'y a pas de quoi crier au complot arbitral évidemment, car François Letexier est un officiel de niveau international. Mais, du côté des habitués du Vélodrome, on regrette que pour ce match entre deux grosses formations sous pression en Ligue 1, les autorités aient choisi cet arbitre. « Comment cet arbitre peut-il encore arbitrer l’OM ? C’est une vraie provocation. Ils cherchent à faire dégoupiller le Vel », « Je connais déjà le résultat », « Bien joué à Monaco pour leur victoire, on a rien pu faire », les messages sont nombreux sur X, anciennement Twitter, pour regretter ce choix fait pour OM-Monaco.

Depuis le début de la saison, et si l'on en croit le compte spécialisé @ArbitreVAR, l'Olympique de Marseille est l'une des trois équipes ayant le plus perdu de points suite à des décisions arbitrales erronées. Après la 15ᵉ journée de Ligue 1, l'OM devrait en effet compter 1,71 point de plus, et donc être seulement à deux points du RC Lens, et pas cinq comme actuellement. Car dans le même temps les Sang et Or ont, eux, eu droit à un coup de pouce, évidemment involontaire, des arbitres.