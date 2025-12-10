ICONSPORT_243018_0062
François Letexier, arbitre de Ligue 1

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

OM10 déc. , 13:20
parClaude Dautel
3
L'OM recevra Monaco le week-end prochain en Ligue 1. La désignation de François Letexier comme arbitre de ce choc du championnat ne fait pas l'unanimité du côté de Marseille.
On connaît désormais le nom des arbitres pour la prochaine journée de Ligue 1. Et pour la rencontre très importante entre l'Olympique de Marseille et Monaco, dimanche soir au Vélodrome (20h45 sur Ligue 1+), la FFF a décidé de nommer François Letexier, l'arbitre français numéro 1. Un choix qui n'inspire rien de bon aux supporters de l'OM, lesquels n'ont pas la mémoire courte. Comme le rappelle Le Phocéen, c'est François Letexier qui avait arbitré le fameux OM-PSG d'octobre 2024 avec l'expulsion directe d'Amine Harit pour un geste sur le torse de Marquinhos. Un rouge vivement contesté, et qui avait achevé une formation marseillaise déjà dans le dur à 11 contre 11. Et en août dernier, c'est ce même François Letexier qui avait officié lors de la défaite de l'OM à Lyon. Avec là encore une expulsion côté marseillais, à savoir celle de CJ Egan-Riley, qui venait de signer à Marseille.

Les supporters de l'OM mécontents

Il n'y a pas de quoi crier au complot arbitral évidemment, car François Letexier est un officiel de niveau international. Mais, du côté des habitués du Vélodrome, on regrette que pour ce match entre deux grosses formations sous pression en Ligue 1, les autorités aient choisi cet arbitre. « Comment cet arbitre peut-il encore arbitrer l’OM ? C’est une vraie provocation. Ils cherchent à faire dégoupiller le Vel », « Je connais déjà le résultat », « Bien joué à Monaco pour leur victoire, on a rien pu faire », les messages sont nombreux sur X, anciennement Twitter, pour regretter ce choix fait pour OM-Monaco. 
Depuis le début de la saison, et si l'on en croit le compte spécialisé @ArbitreVAR, l'Olympique de Marseille est l'une des trois équipes ayant le plus perdu de points suite à des décisions arbitrales erronées. Après la 15ᵉ journée de Ligue 1, l'OM devrait en effet compter 1,71 point de plus, et donc être seulement à deux points du RC Lens, et pas cinq comme actuellement. Car dans le même temps les Sang et Or ont, eux, eu droit à un coup de pouce, évidemment involontaire, des arbitres.
3
Derniers commentaires

PSG puis City, Donnarumma est toujours un boulet

Ah bon ? Pourtant on nous disait qu'on était débiles de l'avoir laissé filer et que c'était le top du top à City

Letexier arbitre d'OM-Monaco, ça grogne à Marseille

Ah les chouineuses....à chaque match contre un gros club c'est pareil, de vraies fiottes, uniquement parce qu'elles se chient dessus.

Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

Ne raconte pas n'importe quoi. Les 2 dernieres campagnes européènes de l'OM c'est demi de conference et demi d'europa league donc pour ton pas terrible tu repasseras.

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Dixit un marseillais qui encore la veille aurait perdu sans le var....va pleurer au bistrot

OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Et dire que certains le comparaient avec Fofana de Lyon 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

