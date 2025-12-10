Aulas
OL : Aulas signe jusqu'en 2037 avec Lyon

10 déc.
par Claude Dautel
2
Tandis que Jean-Michel Aulas se consacre à 100% à sa candidature à la mairie de Lyon, son fils Alexandre vient lui de signer une prolongation de contrat avec l'OL.
A quelques mois des élections municipales, Jean-Michel Aulas est focalisé sur sa campagne, mais pendant ce temps-là, les affaires continuent. Et si l'on peut reprocher des choses à l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais, nul ne peut douter de son sens des affaires. Après avoir vendu l'OL à John Textor pour près de 800 millions d'euros, JMA avait rapidement mis la main sur l'Arena, qu'il avait rachetée en 2024 à Eagle Football pour 160 millions d'euros. A peine un an plus tard, Alexandre Aulas, le fils de Jean-Michel Aulas, vient de prolonger jusqu'en 2037 le contrat qui lie l'Olympique Lyonnais avec la société ThrillStage, qui exploite notamment cette fameuse Arena.

La famille Aulas ne lâche pas l'OL

Cette prolongation de contrat va permettre au club de Michele Kang et au patron de l'Arena de mieux collaborer dans la gestion des spectacles et des événements qui ont lieu à la fois au Groupama Stadium, mais également à la LDC Arena. « Ce nouvel accord de long terme avec l’Olympique Lyonnais est une étape majeure dans le développement de ThrillStage. Il démontre la crédibilité acquise par notre groupe en peu de temps et nous donne la visibilité nécessaire pour attirer davantage de tournées internationales au Groupama Stadium et pour proposer aux artistes comme aux publics une expérience live de tout premier plan », a confié Alexandre Aulas, Président Directeur Général de ThrillStage.​
Il est vrai qu'en l'espace de quelques années, Lyon est devenu l'une des capitales des concerts en Europe. Taylor Swift ou bien encore Codplay sont passés par la capitale des Gaules. Et si cela permet à l'OL de prendre un gros billet, tout en faisant les affaires de la famille Aulas et de la ville de Lyon, alors cet accord est gagnant-gagnant. Pour rappel, depuis qu'elle est ouverte au public, la LDC Arena a déjà organisé près de 160 événements divers et a accueilli plus de 1,4 million de spectateurs.
2
Loading