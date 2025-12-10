Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

Loin d’avoir fini son année, le Paris Saint-Germain doit encore disputer la finale de la Coupe intercontinentale. Un match qui sera diffusé en clair sur M6. Après la finale de la Ligue des champions, une nouvelle affiche sera disponible gratuitement.

Le Paris Saint-Germain va vivre une fin d’année très intense. Le club de la capitale se déplace à Bilbao ce mercredi en Ligue des champions. Un match important pour assurer sa place dans le top 8. À la lutte également en Ligue 1 face au RC Lens, la formation de Luis Enrique se déplace à Metz ce samedi. Mais après cela, le plus dur commence en termes de calendrier. Le PSG doit se rendre à Doha le 17 décembre pour disputer la finale de la Coupe intercontinentale, l’adversaire n’est pas encore connu. Trois jours plus tard, le club de la capitale fait face à Vendée Fontenay (N3) en Coupe de France avant de repartir au Koweït le 8 janvier pour le trophée des champions face à l’OM.

Une finale en clair avec le PSG

Concernant la Coupe intercontinentale, les affiches ne sont pas encore connues, mais la diffusion sera assurée en France. BeIN Sports a acquis les droits de la compétition, mais la finale sera quant à elle co-diffusée avec M6 comme le révèle Le Parisien ce mercredi. « L’occasion de réaliser un nouveau beau carton d’audience devant les exploits du Paris Saint-Germain, qui vise un 2e trophée cette saison après la Supercoupe d’Europe, » écrit le quotidien français. Une nouvelle affiche en clair glanée par la chaîne après la finale de la Ligue des champions l’an passé. Pour rappel, ce mercredi, Flamengo et Cruz Azul s’affrontent pour une place en demi-finale face au Pyramids FC de Fiston Mayélé (le 13 décembre). Par la suite, le vainqueur affrontera le Paris Saint-Germain le 17 décembre. Un match à suivre en clair sur M6.