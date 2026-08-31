Un défenseur français au PSG, Pierre Sage va se fâcher

Un défenseur français au PSG, Pierre Sage va se fâcher

PSG31 août , 21:30
parCorentin Facy
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A la recherche d’un défenseur central droitier, le PSG a coché le nom du jeune Jaydee Canvot. Le Français de Crystal Palace a toutefois peu de chances de bouger d’ici à mardi soir.
Recruté en provenance de Toulouse pour 23 millions d’euros il y a un an, Jaydee Canvot a un profil qui plaît énormément au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas anodin, le Paris Saint-Germain recherchant un défenseur central droitier pour amener davantage de concurrence à Marquinhos. Le club parisien espère attirer une recrue de ce profil d’ici à mardi soir et a creusé ces dernières heures la piste menant au défenseur de Crystal Palace selon Foot Mercato. Le journaliste Santi Aouna estime néanmoins que le joueur, titulaire lors des deux premiers matchs de Premier League sous les ordres de Pierre Sage, a peu de chances de faire l’objet d’un transfert d’ici à mardi soir, date de clôture du mercato.
« Le PSG a pris des renseignements auprès de Crystal Palace pour Jaydee Canvot. Le club parisien ne devrait toutefois pas passer à l’action sur ce mercato. La piste pourrait être réactivée lors du mercato hivernal » explique le spécialiste du mercato. Si le Paris Saint-Germain devrait donc se contenter d’Illya Zabarnyi comme doublure de Marquinhos lors de cette première partie de saison, une offensive pour tenter de recruter Jaydee Canvot en janvier prochain n’est pas à exclure.

Le PSG aime beaucoup Jaydee Canvot

Cela risque de ne pas plaire à Pierre Sage, lequel a bien l’intention d’en faire l’un de ses tauliers dans les semaines à venir. Une chose est en tout cas certaine, le PSG devra casser sa tirelire pour attirer un joueur si prometteur. Acheté 23 millions d’euros par les Eagles il y a un an, l’ancien Toulousain est sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2029. Et à n’en pas douter, Palace réclamera près du double de son prix d’achat pour ouvrir des négociations, d’autant que Jaydee Canvot est amené à prendre une envergure importante au sein de l’équipe après le départ cet été de Maxence Lacroix à Chelsea.
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