Nice officialise le joli coup Mohamed Amoura

Joli coup de la part du Gym. L’OGC Nice a officialisé ce lundi sur son site internet la signature de l’attaquant algérien Mohamed Amoura, prêté avec option d’achat par Wolfsburg.

« Nous sommes ravis d’accueillir Mohammed au club. Il a eu de nombreuses offres et le fait qu’il s’engage chez nous signifie que nous restons attractifs. Nous sommes convaincus qu’il va se régaler au Gym. Avec son arrivée, combinée à celles de Gautier et de Nathan, ainsi qu’au retour d’Elye, nous sommes parvenus à remodeler notre secteur offensif. C’est une satisfaction. On a hâte de le voir sur le terrain. Bienvenue à lui ! » a commenté Maurice Cohen, président des Aiglons, sur le site officiel de l’OGC Nice.