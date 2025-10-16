ol paulo fonseca doit faire un miracle iconsport 266388 0120 2 398331

OL : Seul contre la France entière, Fonseca le vit mal

OL16 oct. , 17:30
parEric Bethsy
6
Lourdement sanctionné après son dérapage en mars dernier, Paulo Fonseca ne digère toujours pas. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais se dit victime d’un contexte défavorable.
Paulo Fonseca n’a pas tourné la page. Pour avoir hurlé au visage de Benoît Millot, l’arbitre du match face à Brest (2-1) le 2 mars dernier, le coach de l’Olympique Lyonnais a été suspendu de banc jusqu’au 30 novembre. Une sanction disproportionnée selon le Portugais, seulement autorisé à retrouver son vestiaire depuis le mois dernier, et qui assure que son dérapage n’était pas si grave.
« Non, pas du tout, s’est défendu le technicien dans les colonnes de Record. En fait, ce qui s’est passé, c’est que j’ai crié au visage d’un arbitre, il n’y a pas eu d’agression ni de tentative d’agression. Ce genre de choses arrive tout le temps dans le football. Quelques semaines plus tard, j’ai vu un exemple d’un joueur au Portugal qui a fait la même chose et qui n’a pas été sanctionné. Jürgen Klopp lui-même a admis lors d’une interview que s’il avait été à ma place, il aurait probablement été banni, car cela lui arrivait souvent. Je pense que c’était extrêmement excessif. »

Fonseca rappelle le cas Longoria

Dans ce cas, pourquoi la commission de discipline a-t-elle frappé si fort ? L’explication est simple pour Paulo Fonseca : la période difficile, notamment après l’accusation de corruption de la part du président marseillais Pablo Longoria, a joué en sa défaveur. « Je pense qu’il faut replacer les choses dans leur contexte, a-t-il souligné. Dans les semaines qui ont précédé ma sanction, le président de Marseille avait été sanctionné pour avoir accusé la ligue de corruption. Le week-end précédant le match, il y a eu une agression sur un arbitre dans les quartiers. »
« Et, au fond, je pense qu’ils ont voulu faire de mon cas un exemple pour le football français à ce moment-là. Je pense que je dois payer pour ce que j’ai fait, pas pour servir d’exemple. Et c’est de là que vient cette injustice. Ce n’était pas seulement une décision sportive, mais aussi une décision politique, puisque des politiciens ont également été impliqués. La ministre des Sports a été l’une des personnes impliquées et il y a eu une très forte pression politique pour que cela serve d’exemple », a rappelé le coach rhodanien sans se rendre compte de la gravité de son erreur.
6
Derniers commentaires

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading