OL : Satriano prend cher, son avocat s'énerve

Fortement critiqué pour son manque d’efficacité depuis sa signature à l’OL, Martin Satriano a claqué un doublé face à Nantes dimanche. Une juste récompense pour l’international uruguayen, pas avare en efforts.

Recruté dans l’urgence en fin de mercato estival pour compenser la signature de Georges Mikautadze à Villarreal, Martin Satriano peine à convaincre . L’attaquant uruguayen a attendu la 14e journée pour inscrire ses premiers buts en Ligue 1 cette saison. Auteur d’un doublé face à Nantes dimanche, l’ex-attaquant du RC Lens et du Stade Brestois a peut-être enfin lancé sa saison. Les critiques vont se calmer un peu autour de Martin Satriano, qui prend cher depuis plusieurs semaines de la part des observateurs et des supporters de l’OL.

Un acharnement qui agace Nicolas Puydebois, avocat n°1 de Satriano dans les médias. Dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ sur Olympique et Lyonnais, l’ancien gardien de but de l’OL a volé au secours de l’avant-centre de 24 ans. « Encore face à Nantes, il fait des retours défensifs jusqu’à dans notre moitié de terrain pour venir aider le collectif. Il est justement récompensé des efforts effectués pour le collectif. Les deux buts contre Nantes viennent le récompenser de tous ses efforts, de tout son travail pour le bien commun. J’aime son attitude, j’aime son état d’esprit » estime le consultant avant de poursuivre.

« Alors oui, ce n’est pas le plus grand attaquant du monde, ce n’est pas le plus technique, ce n’est pas le plus beau à voir jouer. Mais c’est l’un des joueurs qui se donne le plus, qui mouille le maillot. J’aime sa débauche d’énergie pour l’équipe. C’est le genre d’attaquant que l’on aimerait plus avoir dans les équipes. Des starlettes il y en a partout, mais des joueurs qui font autant d’efforts pour le collectif, ils sont peu à ce poste » a analysé Nicolas Puydebois.

Satriano, un état d'esprit irréprochable à l'OL

Le consultant de O&L apprécie énormément les efforts et l’état d’esprit de Martin Satriano, et espère que l’opinion changera au sujet de l’avant-centre uruguayen du côté de l’OL dans les semaines à venir. Pour cela, il faudra aussi que l’efficacité de l’attaquant prêté par Lens se maintienne à un haut niveau. D’autant que Lyon, pour atteindre ses objectifs, aura bien besoin d’un attaquant qui marque des buts, ce qui n’est pas le cas depuis le début de la saison.