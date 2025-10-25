OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

ICONSPORT_274636_0163

L’OL a enchaîné jeudi soir une troisième victoire en trois matchs en Europa League. Mais un joueur inquiète de plus en plus Pierre Ménès dans les rangs lyonnais, il s’agit de l’avant-centre Martin Satriano.
Martin Satriano a débloqué son compteur de buts lors de la 2e journée de Ligue Europa face à Salzbourg avec l’Olympique Lyonnais mais depuis, l’attaquant uruguayen n’a plus trouvé le chemin des filets. Auteur d'un seul but en six matchs toutes compétitions confondues, le successeur de Georges Mikautadze peine à trouver la carburation optimale pour briller dans cette équipe lyonnaise. Aligné à la pointe de l’attaque contre le FC Bâle jeudi soir au Groupama Stadium, l’ancien Lensois s’est encore procuré des occasions. Mais comme c’est souvent le cas, Martin Satriano a trop manqué de réalisme pour être décisif. Un mal récurrent qui inquiète Pierre Ménès, lequel n’a pas semblé convaincu par le joueur de 24 ans au moment de débriefer la victoire lyonnaise contre les Suisses lors de la 3e journée de Ligue Europa.

Pierre Ménès est déçu par Satriano

« Lyon a battu avec beaucoup de maîtrise une équipe de Bâle qui a été un peu enquiquinante sur certaines phases de jeu. L’OL a réussi à ouvrir le score très rapidement grâce à Tolisso, qui a fusillé le gardien. Derrière, Lyon a eu d’autres occasions, notamment par Satriano. Mais Satriano, c’est compliqué quand même pour lui… Le deuxième but de Lyon a été marqué par Moreira d’un joli tir enveloppé du droit. On sent que cette équipe lyonnaise maîtrise son sujet en coupe d’Europe. Cette équipe ne doute pas dans cette compétition et se retrouve avec 3 victoires en 3 matchs et 3 clean-sheets. Ce qui va peut-être leur permettre d’être plus dans la gestion sur d’autres matchs, vu la faiblesse de leur profondeur d’effectif. Cela leur permettra peut-être d’être plus compétitif en championnat » a analysé l’ancien journaliste de Canal+, déçu par le rendement de Martin Satriano mais satisfait des débuts de l’OL dans cette Europa League. Une entame parfaite qui va permettre à Paulo Fonseca de gérer son effectif avec plus de latitude dans les semaines à venir.
Derniers commentaires

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Pour finalement le siffler comme d'hab...

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
O. Marseille
18860221714
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

