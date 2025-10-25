OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

L’OL a enchaîné jeudi soir une troisième victoire en trois matchs en Europa League. Mais un joueur inquiète de plus en plus Pierre Ménès dans les rangs lyonnais, il s’agit de l’avant-centre Martin Satriano.

Martin Satriano a débloqué son compteur de buts lors de la 2e journée de Ligue Europa face à Salzbourg avec l’Olympique Lyonnais mais depuis, l’attaquant uruguayen n’a plus trouvé le chemin des filets. Auteur d'un seul but en six matchs toutes compétitions confondues, le successeur de Georges Mikautadze peine à trouver la carburation optimale pour briller dans cette équipe lyonnaise. Aligné à la pointe de l’attaque contre le FC Bâle jeudi soir au Groupama Stadium, l’ancien Lensois s’est encore procuré des occasions. Mais comme c’est souvent le cas, Martin Satriano a trop manqué de réalisme pour être décisif. Un mal récurrent qui inquiète Pierre Ménès, lequel n’a pas semblé convaincu par le joueur de 24 ans au moment de débriefer la victoire lyonnaise contre les Suisses lors de la 3e journée de Ligue Europa.

Pierre Ménès est déçu par Satriano

« Lyon a battu avec beaucoup de maîtrise une équipe de Bâle qui a été un peu enquiquinante sur certaines phases de jeu. L’OL a réussi à ouvrir le score très rapidement grâce à Tolisso, qui a fusillé le gardien. Derrière, Lyon a eu d’autres occasions, notamment par Satriano. Mais Satriano, c’est compliqué quand même pour lui… Le deuxième but de Lyon a été marqué par Moreira d’un joli tir enveloppé du droit. On sent que cette équipe lyonnaise maîtrise son sujet en coupe d’Europe. Cette équipe ne doute pas dans cette compétition et se retrouve avec 3 victoires en 3 matchs et 3 clean-sheets. Ce qui va peut-être leur permettre d’être plus dans la gestion sur d’autres matchs, vu la faiblesse de leur profondeur d’effectif. Cela leur permettra peut-être d’être plus compétitif en championnat » a analysé l’ancien journaliste de Canal+, déçu par le rendement de Martin Satriano mais satisfait des débuts de l’OL dans cette Europa League. Une entame parfaite qui va permettre à Paulo Fonseca de gérer son effectif avec plus de latitude dans les semaines à venir.