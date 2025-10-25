OL : Mission impossible à Lyon, Strasbourg est prévenu

ICONSPORT_272612_0235
Equipe en forme du moment, Strasbourg va défier l’Olympique Lyonnais dimanche soir en espérant interrompre une étonnante série. Contre les Gones, le club alsacien ne parvient pas à garder sa cage inviolée depuis de très nombreuses années.
Strasbourg et son nouveau buteur débarquent en force au Groupama Stadium. Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais aura affaire à un Joaquin Panichelli en feu. L’attaquant du Racing s’est offert un joli ciseau contre les Polonais de Jagiellonia (1-1) jeudi en Ligue Europa, quelques jours après son doublé dans l’enceinte du Paris Saint-Germain (3-3). Sa forme annonce un beau spectacle à Décines où l’on pourrait assister à un match riche en buts.
En tout cas, il y en aura au moins un en faveur des Gones si l’on se réfère à une étonnante statistique. Lyon a en effet marqué lors de ses 29 dernières confrontations face à Strasbourg en championnat ! La saison dernière par exemple, l’équipe rhodanienne avait remporté le match aller (4-3) avant de s’incliner au retour à la Meinau (4-2). A noter que Corentin Tolisso avait inscrit son nom au tableau d’affichage lors de ces deux rencontres. Lui qui vient justement de marquer contre le FC Bâle (2-0) jeudi en C3. Des chiffres encourageants pour l’Olympique Lyonnais ? Paulo Fonseca ne se fiera pas aux stats et s’attend à croiser un adversaire coriace.

Clean-sheet impossible pour Strasbourg

« Je pense que Strasbourg est une des équipes les plus fortes de notre championnat, a prévenu l’entraîneur lyonnais. C’est une équipe qui a fait le plus gros investissement cette saison. Ce sera un match difficile contre une grande équipe, qui a réalisé un très bon match contre le PSG. C’est une équipe difficile à contrarier, qui défend haut et qui va au duel. C’est toujours compliqué de jouer contre Strasbourg. Nous allons préparer le match, et je m’attends à une rencontre très difficile. Pour moi, ce sera un des matchs les plus difficiles parmi ceux qu’on a joués jusqu’à présent. Je pense que contre les bonnes équipes, ils ont toujours bien joué et nous sommes une bonne équipe. » Ce n’est pas un hasard si le Racing occupe actuellement la 3e place de Ligue 1.
