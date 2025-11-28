ICONSPORT_278337_0026

OL : Rire ou pleurer avec Satriano, les Lyonnais ont choisi

OL28 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
Un but en bientôt 1000 minutes, Martin Satriano vit une première partie de saison terrible à l'OL. Rien ne va pour l'attaquant uruguayen, qui exaspère les supporters.
Rarement dans sa riche histoire sur le continent l’Olympique Lyonnais aura eu un match aussi facile en Coupe d’Europe. Du début à la fin, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain ce jeudi soir à Backa Topola et le Maccabi Tel-Aviv a pris 6 buts dans la musette avec une facilité déconcertante de la part des joueurs de Paulo Fonseca.
De quoi reprendre confiance après un mois sans victoire, et des doutes qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Il y a en revanche un joueur qui n’a pas réussi à chasser les doutes. Malgré sa grosse activité sur le front de l’attaque, les situations dangereuses et les nombreux centres, Martin Satriano n’a pas réussi à pousser le ballon au fond des filets. Même le penalty qui aurait pu le relancer, a été tiré par Moussa Niakhaté.
L’Uruguayen est pourtant resté 80 minutes sur la pelouse et Paulo Fonseca l’a certainement laissé un maximum de temps pour qu’il se mettre enfin en valeur. Mais en manque de réussite, maladroit dans le dernier geste ou peu trouvé dans la surface, l’ancien joueur de l’Inter Milan continue sa longue traversée du désert.
Cela devient interminable aux yeux des supporters lyonnais, qui ont été sans pitié avec leur numéro 9, et ils n’attendent que le mercato hivernal pour passer à autre chose. « Il ne marque pas ce soir, mais il ne marquera plus jamais de sa vie », « Même Karabec a marqué, et du droit », « Je crois qu’il me fait de la peine », « Satriano en fait il est resté à Lens », « On a envie de l’aimer, mais il n’a pas le niveau », « il n’y avait pas les buts dans l’option du prêt de Satriano », ont lancé les supporters lyonnais dépités de voir leur avant-centre connaitre une première partie de saison désastreuse au niveau de l’efficacité. Surtout à l’heure où, simplement bien placé, Corentin Tolisso a inscrit un triplé…

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading