OL : Rire ou pleurer avec Satriano, les Lyonnais ont choisi

Un but en bientôt 1000 minutes, Martin Satriano vit une première partie de saison terrible à l'OL. Rien ne va pour l'attaquant uruguayen, qui exaspère les supporters.

Rarement dans sa riche histoire sur le continent l’Olympique Lyonnais aura eu un match aussi facile en Coupe d’Europe. Du début à la fin, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain ce jeudi soir à Backa Topola et le Maccabi Tel-Aviv a pris 6 buts dans la musette avec une facilité déconcertante de la part des joueurs de Paulo Fonseca.

De quoi reprendre confiance après un mois sans victoire, et des doutes qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Il y a en revanche un joueur qui n’a pas réussi à chasser les doutes. Malgré sa grosse activité sur le front de l’attaque, les situations dangereuses et les nombreux centres, Martin Satriano n’a pas réussi à pousser le ballon au fond des filets. Même le penalty qui aurait pu le relancer, a été tiré par Moussa Niakhaté.

L’Uruguayen est pourtant resté 80 minutes sur la pelouse et Paulo Fonseca l’a certainement laissé un maximum de temps pour qu’il se mettre enfin en valeur. Mais en manque de réussite, maladroit dans le dernier geste ou peu trouvé dans la surface, l’ancien joueur de l’Inter Milan continue sa longue traversée du désert.

Cela devient interminable aux yeux des supporters lyonnais, qui ont été sans pitié avec leur numéro 9, et ils n’attendent que le mercato hivernal pour passer à autre chose. « Il ne marque pas ce soir, mais il ne marquera plus jamais de sa vie », « Même Karabec a marqué, et du droit », « Je crois qu’il me fait de la peine », « Satriano en fait il est resté à Lens », « On a envie de l’aimer, mais il n’a pas le niveau », « il n’y avait pas les buts dans l’option du prêt de Satriano », ont lancé les supporters lyonnais dépités de voir leur avant-centre connaitre une première partie de saison désastreuse au niveau de l’efficacité. Surtout à l’heure où, simplement bien placé, Corentin Tolisso a inscrit un triplé…



