Le PSG refait le coup à Lille

Le PSG refait le coup à Lille

Ligue 128 août , 22:57
parGuillaume Conte
15
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Comme à Rennes, le PSG a été mené 2-0 avant de revenir au score de façon miraculeuse à 2-2 pour rester invaincu malgré de grosses carences en ce début de saison.
Passé tout proche de la défaite à Rennes, le PSG a encore évité son premier revers en championnat. Cette fois-ci, cela a été encore plus chaud. Le LOSC a montré qu’il avait le niveau Ligue des Champions avec une performance très solide autour d’un Olivier Giroud toujours vaillant, au point de prendre deux buts d’avance. C’est d’ailleurs sur un service de l’attaquant français que Haraldsson trouvait la mire d’une frappe rectiligne (1-0, 21e). Le PSG n’y était pas et même la sortie de Doué à la pause ne changeait pas la donne.
Tout juste entrée, la recrue Bakwa trouvait la lucarne opposée d’une splendide frappe enroulée (2-0, 84e). Tout le stade voyait déjà les Dogues s’imposer et la fête était quasiment déjà lancée. Mais en deux coups de folie signée Vitinha du gauche (2-1, 90e) et Marquinhos de la tête (2-2, 94e), le PSG sauvait un point qui semblait impossible à aller chercher. A défaut d’être flamboyant, ce Paris a de la ressource et ne lâche jamais l’affaire.

Ligue 1

28 août 2026 à 21:00
LOSC LilleLOSC Lille logo
Haraldsson21'Bakwa84'
2
2
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Machado Ferreira90'Aoás Corrêa90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Perraud
LOSC LilleLOSC Lille
R. Perraud
But
90
M. Aoás Corrêa
Paris Saint GermainParis Saint Germain
M. Aoás Corrêa
But
90
V. Machado Ferreira
Paris Saint GermainParis Saint Germain
V. Machado Ferreira
But
84
D. Bakwa
LOSC LilleLOSC Lille
D. Bakwa
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Derniers commentaires

Le PSG refait le coup à Lille

Je dis simplement la vérité... et ça dérange. ^^

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'arbitre a tout simplement été généreux. Qu'est ce qu'il y a de choquant quand je dis ça. ^^ Le PSG a toujours été bien soigné par l'arbitrage français. Tout simplement.

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