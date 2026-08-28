Le PSG refait le coup à Lille

Comme à Rennes, le PSG a été mené 2-0 avant de revenir au score de façon miraculeuse à 2-2 pour rester invaincu malgré de grosses carences en ce début de saison.

Passé tout proche de la défaite à Rennes, le PSG a encore évité son premier revers en championnat. Cette fois-ci, cela a été encore plus chaud. Le LOSC a montré qu’il avait le niveau Ligue des Champions avec une performance très solide autour d’un Olivier Giroud toujours vaillant, au point de prendre deux buts d’avance. C’est d’ailleurs sur un service de l’attaquant français que Haraldsson trouvait la mire d’une frappe rectiligne (1-0, 21e). Le PSG n’y était pas et même la sortie de Doué à la pause ne changeait pas la donne.

Tout juste entrée, la recrue Bakwa trouvait la lucarne opposée d’une splendide frappe enroulée (2-0, 84e). Tout le stade voyait déjà les Dogues s’imposer et la fête était quasiment déjà lancée. Mais en deux coups de folie signée Vitinha du gauche (2-1, 90e) et Marquinhos de la tête (2-2, 94e), le PSG sauvait un point qui semblait impossible à aller chercher. A défaut d’être flamboyant, ce Paris a de la ressource et ne lâche jamais l’affaire.