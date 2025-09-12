OL : Quel gardien à Rennes ? Paulo Fonseca a tranché

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end après quelques jours de trêve internationale. L’Olympique Lyonnais veut poursuivre sa belle dynamique à Rennes ce dimanche soir du côté du Roazhon Park. La question du gardien de but titulaire sera tranchée par Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse.

L’Olympique Lyonnais veut poursuivre son début de saison parfait du côté du Roazhon Park ce dimanche à 20h45. Les hommes de Paulo Fonseca ont réalisé un début de saison solide avec trois victoires en autant de rencontres. Le tout sans encaisser le moindre but. Après avoir quitté le club pour rejoindre la Premier League, Lucas Perri a laissé un vide dans les cages du club rhodanien. Outre l’imbroglio Matt Turner, l’OL a recruté Dominik Greif cet été en provenance de Majorque. Mais le Slovaque est resté sur le banc depuis le début de saison après les belles performances de Rémy Descamps. Ce week-end à Rennes, l’ancien nantais pourrait conserver sa place dans les cages pour cette quatrième journée.

Dominik Greif ou Rémy Descamps, une question tranchée vendredi

Le staff du septuple champion de France ne cesse de le répéter, mais la hiérarchie n’est pas fixe au sein de l’effectif. Avec un groupe réduit, Paulo Fonseca veut faire parler le mérite pour son onze de départ. Le technicien portugais a des chances de laisser Rémy Descamps garder la cage ce dimanche soir. Le journal Le Progrès évoque ce vendredi que Dominik Greif va attendre encore un petit peu avant de faire ses débuts avec l’OL. Le portier d’1,97 mètre doit débuter dans des meilleures conditions selon le quotidien régional. C’est-à-dire lors d’une rencontre à domicile. Cependant, recruté pour son jeu au pied, Dominik Greif pourrait rapidement se faire sa place. L’ancien gardien de Majorque n’est pas venu à l’OL pour cirer le banc. Mais dans la logique méritocratique de Paulo Fonseca, Rémy Descamps sera une belle épine dans le pied du Slovaque. Le Progrès précise que la question du titulaire ce dimanche sera tranchée ce vendredi en conférence de presse par Paulo Fonseca. Le technicien portugais doit également manager son groupe en vue des débuts en Europa League fin septembre.