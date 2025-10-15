ICONSPORT_253092_0335
OL PSG

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

OL15 oct. , 13:20
parClaude Dautel
0
Le 9 novembre prochain, l'Olympique Lyonnais reçoit le PSG au Groupame Stadium en match vedette de la 12e journée de Ligue 1. Les supporters de l'OL se plaignent du prix pour le grand public.
Cela avait déjà été le cas en Europa League, mais avec la réception des champions d'Europe en titre, Lyon semble vouloir encore une fois remplir ses caisses en vendant les places pour un prix qui ne fait pas le bonheur de leurs supporters. Car si les abonnés ont évidemment déjà une place pour le match OL-PSG dans un peu moins d'un mois, le club a proposé à ces derniers d'acheter des tickets supplémentaires, ce qui sur le principe est plutôt sympa. Sauf que le prix des places a fait bondir les fans lyonnais. Puisque pour acquérir une place de plus, il faudra débourser au minimum 65 euros. Et à ce prix-là, vous ne serez pas dans les premiers rangs en latéral, mais dans les virages et pas aux meilleures places. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, cela grogne très fort, même si personne ne nie que Lyon a besoin d'argent.

L'OL ne fait pas le bonheur de ses supporters

En réponse au message de l'Olympique Lyonnais qui annonçait ce mercredi le début de la vente des places supplémentaires aux abonnés, quelques réponses ont taclé la politique tarifaire de l'OL cette saison. « On a l’impression d’être une petite équipe qui reçoit un gros en 1/32 de coupe de France.Si vous ne voulez pas faire un sold out, la méthode est parfaite », « Toujours plus comme d’hab venez pas chialer si y’a personne de plus en plus ridicule », « Ça dégoûte je voulais prendre des places pour ma famille mais je m’attendais à 40-45€ en tarif abo pas 60€… », « Désolée, place trop chère pour moi, je ne peux pas me permettre », ils sont nombreux ceux à regretter que leur club préféré ne tienne pas compte d'une situation économique qui n'est pas facile pour tout le monde. À voir si ces prix vont empêcher le Groupama Stadium d'être plein le 9 novembre, et si cela va empêcher que le marché noir soit très actif. Mais pour l'Olympique Lyonnais, il ne faudrait pas rester trop longtemps sourd aux messages des supporters, qui sont nombreux à s'étonner de cette inflation.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_235759_0001
PSG

PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris

ICONSPORT_269776_0585
OM

L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia

ICONSPORT_271638_0245
OM

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

ICONSPORT_272971_0201
OL

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fil Info

14:00
PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris
13:40
L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia
13:00
Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM
12:40
L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana
12:20
Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde
12:00
OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !
11:30
OM : Le Vélodrome détruit l'Europe
11:00
OL : Lacazette, un divorce très mal géré
10:30
PSG : Le dossier Caicedo est rapidement bouclé

Derniers commentaires

OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

Sacré article en bois

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires. Même pas foutu d'avoir une idée...Je viens de te la faire celle là. Tu danses dès qu'on te relances et tu crois mener le bal? Mais achètes-toi une personnalité le plagiat de gentleman.

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fofana c'est 150 millions sinon rien ! Futur ballon d'or !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Pour rien? Bah non, tu m'as vu puisque tu ne cesse de m’appeler le colosse. Ce qui explique que tu as fuis le nabot poltron, et oui. Tout s'explique. Tu te laisses facilement impressionner dès que l'on dépasse 1M90. Ce n'est pourtant pas si rare, le roquet à distance de sécurité derrière son écran.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu te renies dans le déni Milady la grenouille. Je te cites "Je fais comme Luis Enrique". Pas d'inspiration, une égalité d'action. Tu te prends donc pour LE, et oui. Simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading