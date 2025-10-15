OL-PSG : Le prix des places fait scandale

Le 9 novembre prochain, l'Olympique Lyonnais reçoit le PSG au Groupame Stadium en match vedette de la 12e journée de Ligue 1. Les supporters de l'OL se plaignent du prix pour le grand public.

Cela avait déjà été le cas en Europa League, mais avec la réception des champions d'Europe en titre, Lyon semble vouloir encore une fois remplir ses caisses en vendant les places pour un prix qui ne fait pas le bonheur de leurs supporters. Car si les abonnés ont évidemment déjà une place pour le match OL-PSG dans un peu moins d'un mois, le club a proposé à ces derniers d'acheter des tickets supplémentaires, ce qui sur le principe est plutôt sympa. Sauf que le prix des places a fait bondir les fans lyonnais. Puisque pour acquérir une place de plus, il faudra débourser au minimum 65 euros. Et à ce prix-là, vous ne serez pas dans les premiers rangs en latéral, mais dans les virages et pas aux meilleures places. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, cela grogne très fort, même si personne ne nie que Lyon a besoin d'argent.

L'OL ne fait pas le bonheur de ses supporters

En réponse au message de l'Olympique Lyonnais qui annonçait ce mercredi le début de la vente des places supplémentaires aux abonnés, quelques réponses ont taclé la politique tarifaire de l'OL cette saison. « On a l’impression d’être une petite équipe qui reçoit un gros en 1/32 de coupe de France.Si vous ne voulez pas faire un sold out, la méthode est parfaite », « Toujours plus comme d’hab venez pas chialer si y’a personne de plus en plus ridicule », « Ça dégoûte je voulais prendre des places pour ma famille mais je m’attendais à 40-45€ en tarif abo pas 60€… », « Désolée, place trop chère pour moi, je ne peux pas me permettre », ils sont nombreux ceux à regretter que leur club préféré ne tienne pas compte d'une situation économique qui n'est pas facile pour tout le monde. À voir si ces prix vont empêcher le Groupama Stadium d'être plein le 9 novembre, et si cela va empêcher que le marché noir soit très actif. Mais pour l'Olympique Lyonnais, il ne faudrait pas rester trop longtemps sourd aux messages des supporters, qui sont nombreux à s'étonner de cette inflation.