OL : Pierre Ménès se mouille la nuque devant Lyon

En passant de Martin Satriano à Endrick lors de ce mois de janvier, l’OL a fait le coup du siècle. Pierre Ménès ne tarit pas d’éloges sur l’apport considérable de la star brésilienne à l’OL.

Conscient des limites de Martin Satriano, recruté dans l’urgence l’été dernier afin de combler le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, l’Olympique Lyonnais a mis fin à l’expérience de l’attaquant uruguayen dans le Rhône. L’ancien buteur de Brest et du RC Lens a fait ses valises pour signer à Getafe, où ses premiers pas sont d’ailleurs prometteurs et globalement salués en Espagne. Dans le même temps, l’OL a récupéré Endrick pour renforcer son attaque . Inutile de préciser que l’attaquant prêté par le Real Madrid apporte bien plus que Martin Satriano.

Pierre Ménès est effaré par la différence de niveau entre les deux joueurs et estime bien sûr que l’Olympique Lyonnais a gagné au change. L’ancien journaliste de Canal+ est globalement scotché par les premiers pas bluffants d’Endrick, bien plus performant avec l’OL qu’avec le Real Madrid. Cela s’explique facilement selon le journaliste, estimant qu’Endrick joue avec bien moins de pression dans la capitale des Gaules, en comparaison à ses rares apparitions sous le maillot blanc du Real Madrid.

Lorsque tu passes de Satriano à Endrick... - Pierre Ménès

« C’est évident que lorsque tu passes de Satriano à Endrick, tu te retrouve avec un joueur d’un tout autre niveau et d’un tout autre impact sur ton équipe. On savait que c’était un joueur explosif, on le voyait avec le Real. Avec le Real, il était même un peu trop explosif, dès qu’il entrait sur le terrain, il avait une telle soif de montrer qu’il surjouait et que ça lui faisait oublier toute forme de jeu collectif. Là, il sait qu’il va être titulaire et il sait qu’il n’est pas obligé de prouver en permanence. Il est apaisé par la situation et il ne se sent pas obligé de devoir être le mec qui prouve sur chaque ballon » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.