OL : Pierre Ménès se mouille la nuque devant Lyon

Lorsque tu passes de Satriano à Endrick...- Pierre Ménès
Le trou est toujours là, arrête de dire des sottises
Ouah ! Tu sais mieux juger de la solvabilité d'un club que les membres des différentes commissions, que fais tu ici ? 🤭 Sans Mac Court tu aurait aussi cette dette, si on prend en compte que le sportif Lyon est tellement loiiiiiin devant l'OM, avec des moyens de plus en plus pauvres chaque année, ils n'ont jamais réussit à ns larguer, qu'elle honte ce club riqiqi 🤭 PS : merci Mac Court n'empêche, on continue de bien rire chaque début de championnat en sachant comment ça va se finir C'est la que tu te rend bien compte de sa fortune, certains disent qu'il est passionné, que l'OM est un grand club (🤭) mais il vit ds un autre monde, pr lui 40M c'est son film comique au cinéma, nous on paye 15€, lui 50M
Il reviens quand sa l'arrange ce pelo il assume rien et est pas objectif
Transfermarkt OL = 220M OM = 440M 🤣🤣🤣🤣
Reds13 va déposé plainte quel tocard ce type c'est dingue. Concernant l'info on s'enfou les sardine c'est des jaloux il sont pas objectif c'est des cancre comme leur ville qui n'est même plus française
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
