Le PSG donne des nouvelles de Kvaratskhelia

En effet, au pire on se serait moqué d'eux après avoir perdu leur barrage, ça n'aurait pas eu la même dramaturgie mais ça aurait la quand même On pourrait presque penser que comme ils ont compris qu'ils n'avaient aucun joueur capable de les mener loin, ils ont fait exprès d'être éliminé pr avoir une petite chance face à nous 🤔
Moi j aurait mis aubam et paixao titulaire face a bruge puisque ils étais plus frais physiquement puisque ils avaient pas jouer face a lens ou très peu jouer
C'est une hypothèse, mais ça peut aussi être pour recruter un arrière gauche. Hier soir les trois buts sont passés par la gauche
Certes mais potentiellement 3 à 6 pts de perdus dans la foulée ce qui peut être décisif surtout que vous vous tenez à peu de choses
Oui en premier les joueurs sont coupables, mais c'est plus facile de changer l entraîneur que 20 joueurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
Le point médical après la rencontre face à Newcastle. @Aspetar