Le PSG donne des nouvelles de Kvaratskhelia

Dans son dernier point médical, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Khvicha Kvaratskhelia après sa sortie sur blessure prématurée face à Newcastle.

Hier mercredi soir, pour le compte de la dernière journée de la Ligue des champions, le PSG recevait Newcastle et avait l'occasion d'assurer sa place dans le top 8. Mais le triste match nul (1-1) oblige les hommes de Luis Enrique à disputer un barrage aller-retour pour se qualifier pour la suite de la compétition. Autre point noir de la soirée, la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Sorti à la 22e minute, peu de temps après sa passe décisive sur l'ouverture du score de Vitinha, le Géorgien en sait désormais plus sur l'ampleur de sa blessure.

Dans un communiqué médical, le PSG a annoncé que Khvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre 8 et 10 jours suite à une entorse de la cheville droite. Une situation qui l'écarte de fait du groupe pour le déplacement à Strasbourg et met gros point d'interrogation sur sa présence au Parc des Princes pour la réception de l'OM le 8 février prochain.