Le PAOK remercie l'OL du fond du coeur

L'OL reçoit le PAOK ce jeudi soir au Groupama Stadium mais n'accueillera aucun supporter grec dans son parcage visiteurs suite au grave accident qui a coûté la vie à 7 personnes qui se dirigeai

Ce jeudi soir, l' Olympique Lyonnais n'est pas passé loin de connaître l'une de ses plus belles ambiances de la saison en Ligue Europa. Malgré le caractère risqué de la réception du PAOK, jusqu'à 3000 supporters grecs étaient attendus dans le parcage visiteurs du Groupama Stadium. Mais un grave accident qui a coûté la vie à 7 supporters du club de Thessalonique a obligé ce dernier à prendre des mesures drastiques.

Après avoir appelé ses supporters à ne pas se rendre à Lyon, le PAOK a confirmé ce jeudi la décision de maintenir fermée la tribune réservée aux visiteurs. Dans ce même communiqué, l'actuel troisième du championnat grec a tenu à remercier l' OL et les autorités françaises, tout en prévenant ceux qui ont acheté des places sur la billetterie lyonnaise de ne pas porter de signes distinctifs aux couleurs du PAOK.

Le PAOK touché par l'OL

« Tous les supporters grecs présents lors de cette rencontre sont appelés à se conformer pleinement aux instructions des autorités françaises et à éviter tout comportement susceptible de nuire à l'atmosphère de respect et de recueillement du match de ce soir, ou de causer des problèmes au club. Par ailleurs, le PAOK tient à souligner l'excellente coopération avec l'Olympique Lyonnais et les autorités françaises qui, dès le premier instant, ont fait preuve d'une compréhension totale envers la douleur et le deuil de la famille du PAOK, ainsi que d'une réelle volonté de collaboration », indique le communiqué du club.