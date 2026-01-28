ICONSPORT_283307_0172
Endrick

OL : Endrick tape déjà du poing sur la table

OL28 janv. , 8:20
parMehdi Lunay
2
Endrick réalise des débuts tonitruants à l'OL. Le club rhodanien se met à rêver d'une poursuite de la collaboration au-delà de l'été prochain. Le Real Madrid est totalement opposé à ce scénario, mais Endrick met déjà sous pression les Merengue.
Trois matchs ont suffi pour que tout le monde, à Lyon et en France, soit fan d'Endrick. Le Brésilien enfile déjà les buts comme des perles avec 4 réalisations dont un triplé à Metz dimanche. Ses dribbles et ses accélérations font déjà un malheur en Ligue 1. L'OL profite pleinement de son apport sur le terrain mais une petite frustration se fait déjà sentir. La collaboration entre le prodige et le club rhodanien s'achèvera en mai prochain et rien n'est prévu dans le contrat pour continuer au-delà de cette date. Les Gones aimeraient bien changer cela.

Endrick veut jouer la saison prochaine !

En effet, les dirigeants lyonnais gardent espoir de prolonger la durée du prêt d'Endrick et de le conserver la saison prochaine. Lyon réfléchit aussi à négocier une option d'achat pour l'attaquant de 19 ans. Ces plans sont fermement rejetés par le Real Madrid selon les informations du site Defensa Central. Les Merengue misent sur lui dans les prochains mois d'autant que Xabi Alonso, peu enclin à faire jouer Endrick, a laissé sa place à Alvaro Arbeloa.
L'intérêt lyonnais n'a pas laissé insensible le Brésilien et le pousse à être plus féroce avec le Real Madrid. Defensa Central révèle que l'ancien buteur de Palmeiras a posé un ultimatum aux dirigeants madrilènes. Il exige un temps de jeu nettement supérieur la saison prochaine ou il s'en ira sur-le-champ. Conscient de son potentiel, il ne veut plus attendre sa chance sur le banc espagnol. Une position renforcée par les intérêts étrangers. Outre l'OL, c'est surtout à Chelsea que se trouve la principale menace pour Florentino Perez.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
