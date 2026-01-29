Monaco lâche 20 ME pour Tijjani Noslin

Désireux de se renforcer son secteur offensif, notamment depuis la grave blessure de Takumi Minamino qui l'écarte des terrains jusqu'à la fin de la saison, l'AS Monaco est de plus en plus proche de mettre la main sur Tijjani Noslin, l'ailier néerlandais de la Lazio Rome.

La dynamique de l' AS Monaco a de quoi inquiéter. Figure de l'irrégularité cette saison, le club de la principauté a enfin vu un peu de positif ce mercredi soir en obtenant sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions grâce au match nul obtenu sur sa pelouse face à la Juventus. Malgré tout, la faiblesse offensive du pensionnaire de Louis II s'est clairement fait ressentir.

Une faiblesse qui s'éternise, étant donné qu'il faut remonter au 29 octobre dernier pour voir Monaco marquer au moins deux buts dans le même match en Ligue 1 (v. 3-5 à Nantes), et au 26 novembre en C1 (2-2 face à Pafos). La grave blessure de Takumi Minamino fin décembre n'arrangeant rien, la direction sportive s'est activée pour trouver un nouvel élément offensif et a porté son choix vers Tijjani Noslin (26 ans).

Monaco remplace Minamino

Depuis l'Italie, la presse indique que l'AS Monaco est le club qui a réalisé les progrès les plus importants et concrets dans le dossier Tijjani Noslin. L'ailier droit de la Lazio Rome, qui ne cumule que 431 minutes en 16 apparitions depuis le début de la saison (2 buts, 1 passe décisive) est emballé par l'idée et voit en une signature sur le Rocher la perspective d'obtenir un temps de jeu plus important lors de la deuxième moitié de l'exercice. Pour l'heure, les dirigeants romains ont déjà refusé une offre de prêt avec option d'achat de la part de leurs homologues monégasques, lesquels sont exhortés d'accepter d'inclure une obligation d'achat dans le deal.

Malgré tout, l'opération avance dans le bon sens, alors qu'Il Messagero va jusqu'à dire que l'AS Monaco est sur le point de trouver un accord avec la Lazio Rome pour un montant de 20 millions d'euros au titre de l'obligation d'achat demandée. Pour les Biancocelesti, ce serait une belle vente puisque Tijjani Noslin est arrivé à l'été 2024 contre 18 millions d'euros et n'a joué que 31 minutes par match en moyenne (sur 55 apparitions).