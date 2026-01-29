ICONSPORT_279853_0051
Tijjani Noslin

Monaco lâche 20 ME pour Tijjani Noslin

Monaco29 janv. , 17:20
parQuentin Mallet
0
Désireux de se renforcer son secteur offensif, notamment depuis la grave blessure de Takumi Minamino qui l'écarte des terrains jusqu'à la fin de la saison, l'AS Monaco est de plus en plus proche de mettre la main sur Tijjani Noslin, l'ailier néerlandais de la Lazio Rome.
La dynamique de l'AS Monaco a de quoi inquiéter. Figure de l'irrégularité cette saison, le club de la principauté a enfin vu un peu de positif ce mercredi soir en obtenant sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions grâce au match nul obtenu sur sa pelouse face à la Juventus. Malgré tout, la faiblesse offensive du pensionnaire de Louis II s'est clairement fait ressentir.
Une faiblesse qui s'éternise, étant donné qu'il faut remonter au 29 octobre dernier pour voir Monaco marquer au moins deux buts dans le même match en Ligue 1 (v. 3-5 à Nantes), et au 26 novembre en C1 (2-2 face à Pafos). La grave blessure de Takumi Minamino fin décembre n'arrangeant rien, la direction sportive s'est activée pour trouver un nouvel élément offensif et a porté son choix vers Tijjani Noslin (26 ans).

Monaco remplace Minamino

Depuis l'Italie, la presse indique que l'AS Monaco est le club qui a réalisé les progrès les plus importants et concrets dans le dossier Tijjani Noslin. L'ailier droit de la Lazio Rome, qui ne cumule que 431 minutes en 16 apparitions depuis le début de la saison (2 buts, 1 passe décisive) est emballé par l'idée et voit en une signature sur le Rocher la perspective d'obtenir un temps de jeu plus important lors de la deuxième moitié de l'exercice. Pour l'heure, les dirigeants romains ont déjà refusé une offre de prêt avec option d'achat de la part de leurs homologues monégasques, lesquels sont exhortés d'accepter d'inclure une obligation d'achat dans le deal.
Malgré tout, l'opération avance dans le bon sens, alors qu'Il Messagero va jusqu'à dire que l'AS Monaco est sur le point de trouver un accord avec la Lazio Rome pour un montant de 20 millions d'euros au titre de l'obligation d'achat demandée. Pour les Biancocelesti, ce serait une belle vente puisque Tijjani Noslin est arrivé à l'été 2024 contre 18 millions d'euros et n'a joué que 31 minutes par match en moyenne (sur 55 apparitions).
T. Noslin

T. Noslin

NetherlandsPays-Bas Âge 26 Attaquant

Serie A

2025/2026
Matchs15
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge1

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277063_0500
OM

N'Golo Kanté à l'OM pour 4 ME, ils sont en larmes

ICONSPORT_283585_0454
PSG

Le PSG donne des nouvelles de Kvaratskhelia

ICONSPORT_283588_0138
OM

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Fil Info

29 janv. , 18:00
N'Golo Kanté à l'OM pour 4 ME, ils sont en larmes
29 janv. , 17:36
Le PSG donne des nouvelles de Kvaratskhelia
29 janv. , 17:35
Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !
29 janv. , 17:00
OL : Pierre Ménès se mouille la nuque devant Lyon
29 janv. , 16:40
Meïté choisit l’exil, Rennes le lâche pour 30 ME
29 janv. , 16:20
Deux joueurs veulent partir, le PSG dit non
29 janv. , 16:00
Chelsea offre Anselmino à Rennes pour faire signer Jacquet
29 janv. , 15:30
OM : Arsenal veut déjà récupérer Nwaneri

Derniers commentaires

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Moi j aurait mis aubam et paixao titulaire face a bruge puisque ils étais plus frais physiquement puisque ils avaient pas jouer face a lens ou très peu jouer

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

C'est une hypothèse, mais ça peut aussi être pour recruter un arrière gauche. Hier soir les trois buts sont passés par la gauche

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Certes mais potentiellement 3 à 6 pts de perdus dans la foulée ce qui peut être décisif surtout que vous vous tenez à peu de choses

Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Oui en premier les joueurs sont coupables, mais c'est plus facile de changer l entraîneur que 20 joueurs

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Vu votre budget c'est minimum 1/2 finale et top 4 L1 hein , faut cesser de jouer aux pauvres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading