Nantes : Brutal revirement pour Luis Castro

Les dirigeants nantais ont renoncé à limoger Luis Castro. L'entraîneur portugais sera donc à son poste contre Angers, mais son cas sera réétudié à la trêve.

Après la défaite à la Beaujoire contre Lens, la situation de Luis Castro à Nantes semblait de plus en plus précaire. D'autant que ce lundi, L'Equipe affirmait que Waldemar Kita cherchait un coach pour le match très important de vendredi prochain face au SCO. Puisque Will Still, contacté par les Canaris , ne serait pas le successeur du technicien portugais. A quatre jours du déplacement en Anjou, la situation semblait donc très complexe du côté de Nantes. Mais dans un énième rebondissement, Johan Rigaud, journaliste du quotidien sportif, révèle que Waldemar et Franck Kita ont finalement décidé de faire baisser la pression.

Luis Castro reste pour deux matchs à Nantes

Dans ces dernières heures, les dirigeants du FC Nantes ont finalement décidé de ne rien décider, du moins pas dans l'urgence. Autrement dit, Luis Castro sera bien aux commandes de son équipe vendredi soir contre Angers. Et, il le sera également une semaine plus tard en Coupe de France lors de la rencontre des 32es de finale entre Concarneau et Nantes, programmées le dimanche 21 décembre, à 14 h 45, au stade Guy-Piriou. Les responsables nantais et leur entraîneur auront ensuite toute la trêve de fin d'année pour décider des suites à donner à leur collaboration. Mais, sans vouloir porter la poisse à l'ancien entraîneur de Dunkerque, cette période de la saison a souvent été fatale du côté de la Jonelière.

En attendant, l'entraîneur du FC Nantes peut compter sur un renfort puisque ce lundi, le club a enregistré la signature sous forme de joker de Deiver Machado, le latéral gauche colombien qui évoluait jusqu'à aujourd'hui au RC Lens. Un joueur de plus qui va faire du bien à une formation dont la défense a été le point faible depuis le début de saison. Même si cela ne suffira pas à régler la totalité des problèmes nantais, c'est déjà un bon pas en avant.