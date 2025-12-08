Amadou Haidara à Lens, un obstacle bloque tout

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je ne vois pas en quoi il serait difficile de s'identifier à une équipe composée de joueurs qui n'ont pas ma couleur de peau. Je m'identifie à eux car ils portent le même maillot que moi. Et rien d'autre. As-tu des problèmes pour t'identifier à ton équipe du PSG vainqueur de la LDC où les joueurs sont soit des français de couleur ou issu de l'immigration soit des étrangers? Non? Et ce n'est pas une histoire de nation puisque tu arrives à t'identifier à une équipe d'une ville qui n'est pas composé uniquement de français de couleur ou d'étrangers. Poses-toi la question de savoir pourquoi quand c'est une ville l'identification est possible et pas quand c'est un pays? Alors que dans les deux cas, il n'y a pas de joueurs français avec ta couleur de peau. C'est ta conception de la nation française qui te fait avoir un souci avec l'équipe nationale. Et c'est absurde car ceux qui le méritent plus sont ceux qui sont pris. Si ça ne te plait, remets en cause les critères du mérite, pas ceux qui s'en rapproche le plus. Si demain les costauds athlétiques sont blancs, ça ne te gênera pas... Et c'est bien là le problème. On veut bien qu'il y ait des gens de couleurs dans notre pays, mais il ne faut pas qu'ils nous représentent, alors qu'ils sont eux aussi français. Personnellement je m'en fous qu'ils soient blancs ou noirs ou arabes. Du moment qu'ils représentent notre pays avec fierté et appartenance. Je ne m'identifie pas plus à Deschamps, Barthez ou Blanc, qu' à Zidane, Desailly ou Thuram. En revanche je m'identifie à l'équipe de France