OL : « Personne ne nous imaginait… », le discours de Fonseca ne passe plus

L'OL est toujours en course pour se qualifier en Coupe d'Europe, mais la mission devient de plus en plus compliquée à chaque journée vue la forme actuelle des Lyonnais.

Accroché par le SCO d’Angers ce dimanche, l’Olympique Lyonnais ne sait plus gagner. La Coupe de France et l’Europa League sont terminées, et la course à la Ligue des Champions commence à être compromise. L’OL voit le LOSC et l’OM être devant lui, tandis que Monaco et Rennes sont à l’affût. Inquiétant surtout que la série est dangereuse et peut compromette tout avenir européen, et les revenus qui vont avec.

L'OL n'avance plus, Fonseca y croit

Toutefois, Paulo Fonseca a tenté de livrer un discours optimiste après le match nul à Angers (0-0). L’entraineur portugais a rappelé qu’au début de saison, les supporters de l’OL auraient certainement rêvé de voir leur formation se battre pour une place en Coupe d’Europe. Mais depuis, Lyon a conservé ses meilleurs joueurs et s’est même renforcé cet hiver, ce qui rend la mauvaise passe actuelle plus difficile à digérer.

« La course à la Ligue des Champions est plus difficile désormais, mais nous n'abandonnons pas. Il n'y a pas énormément de points de différence, nous sommes encore en course. Nous devons continuer d'y croire et de tout faire pour y arriver jusqu'au dernier moment. Je garde la confiance, personne ne nous imaginait à cette position en fin de saison. Aujourd'hui nous sommes ici et nous allons continuer à croire, nous n'abandonnerons pas », a assuré un Paulo Fonseca pour qui l’OL fait déjà une belle performance en étant dans le haut du tableau.

Un discours qui risque d’avoir du mal à passer, car l’effectif lyonnais est surtout amputé par les blessures, et le manque de créativité offensive quand des joueurs comme Pavel Sulc ou Endrick ne sont pas en réussite, saute aussi aux yeux. L'OL pourra difficilement se contenter d'une sixième ou septième place cette saison en se disant simplement que le club n'avait pas forcément de grandes ambitions au lancement de l'exercice.