Yacine Sossé Alaoui nommé président-directeur général du HAC

Après le gigantesque coup de balai intervenu au Havre le week-end passé, les propriétaires du club doyen ont décidé de désigner un successeur à Jean-Michel Roussier, qui avait démissionné de la présidence après le limogeage de Didier Digard. C'est Yacine Sossé Alaoui qui est le nouveau patron du HAC.

« Réuni ce jour, le Conseil d’Administration du HAC a définitivement acté les changements intervenus en début de semaine au sein de la direction du club. Au regard de la situation sportive et de visions divergentes sur la conduite du projet, ces choix répondent à un besoin urgent de changement autant qu’à une volonté d’agir de façon constructive pour le développement du HAC sur le long terme. Dans ce cadre, les membres du Conseil d’Administration ont nommé M. Yacine Alaoui Président Directeur Général, avec des prérogatives pleines et entières sur l’ensemble des activités du club, administratives comme sportives. M. Quentin Rauzier est nommé Directeur Sportif par intérim, et ce jusqu’à la fin de la saison », indique le club normand.

Blue Crow Sports Group n'a aucun doute

De son côté, Ben Guill, actionnaire et propriétaire de Blue Crow Sports Group, justifie ces décisions : « Ces décisions ont été prises dans le seul intérêt du Havre Athletic Club. Au moment de tourner cette page, je tiens à remercier sincèrement la précédente direction ainsi que Didier Digard et l'ensemble du staff pour le travail accompli au cours des dernières saisons. Une nouvelle étape s'ouvre désormais, et je place toute ma confiance en Yacine Alaoui pour la conduire. Il bénéficiera de notre soutien plein et entier, car nous croyons plus que jamais au formidable potentiel du HAC et resterons pleinement engagés aux côtés du doyen des clubs français. »