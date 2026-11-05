Bayer Leverkusen - OM : les compos (21h00 sur Canal+)

4e journée de l'Europa League :

La compo du Bayer Leverkusen : Flekken - Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez - Andrich, Aleix Garcia - Lucas Vazquez, Hofmann, Maza - Schick.

La compo de l'Olympique de Marseille : De Lange - Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia - Kondogbia, Hojbjerg - Weah, Abdelli, Igor Paixão - Gouiri.