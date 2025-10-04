OL : Paulo Fonseca veut déjà signer un chèque pour ce joueur

L'Olympique Lyonnais a fait un mercato prudent cet été, mais pour l'instant la cellule recrutement ne s'est pas trompée. Prêté à l'OL, Adam Karabec enthousiasme déjà son entraîneur.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en provenance du Sparta Prague moyennant un prêt payant de 300.000 euros pour la saison, mais avec une option d'achat à 3,5ME assortie de bonus pouvant atteindre 0,8ME ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future, Adam Karabec s'est déjà mis tout le monde dans la poche. Il est vrai que le milieu de terrain international tchèque a participé à la totalité des rencontres disputées par l'OL, et que cela va continuer. Pour l'Olympique Lyonnais, il est clair que l'option d'achat du milieu offensif de 22 ans devra rapidement être levée afin que Karabec s'installer dans la durée à Lyon.

Adam Karabec est déjà un atout de l'OL

Je pense qu’Adam Karabec peut jouer à différentes positions. Il est dans un bon moment, il a beaucoup progressé, il a des qualités. Il a fait un grand match contre Salzbourg, je pense qu’il va débuter dimanche. Nous savons que c’est un joueur de qualité, il peut jouer au cœur du jeu comme sur les ailes. C’est un joueur intelligent, très lucide dans le dernier geste. A la veille de la réception du Toulouse Football Club au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait d'Adam Karabec, alors même que ce dernier a découvert seulement cet été l'Olympique Lyonnais et la Ligue 1 . «

Ce n’est pas forcément un dribbleur, mais c’est un très bon passeur, un joueur qui tire bien aussi. Son axe de progression, c’est la compréhension de notre jeu, mais il a déjà beaucoup progressé. Il a la capacité de disputer des matchs complets (...) Karabec pourrait aussi jouer en numéro 10, il joue bien à l’intérieur du terrain, donc il pourrait évoluer à une autre position », a confié l'entraîneur de l'OL à 24 heures du match de Ligue 1 face au TFC.