ICONSPORT_272612_0230
Karabec

OL : Paulo Fonseca veut déjà signer un chèque pour ce joueur

OL04 oct. , 16:00
parClaude Dautel
0
L'Olympique Lyonnais a fait un mercato prudent cet été, mais pour l'instant la cellule recrutement ne s'est pas trompée. Prêté à l'OL, Adam Karabec enthousiasme déjà son entraîneur.
Arrivé à l'Olympique Lyonnais en provenance du Sparta Prague moyennant un prêt payant de 300.000 euros pour la saison, mais avec une option d'achat à 3,5ME assortie de bonus pouvant atteindre 0,8ME ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future, Adam Karabec s'est déjà mis tout le monde dans la poche. Il est vrai que le milieu de terrain international tchèque a participé à la totalité des rencontres disputées par l'OL, et que cela va continuer. Pour l'Olympique Lyonnais, il est clair que l'option d'achat du milieu offensif de 22 ans devra rapidement être levée afin que Karabec s'installer dans la durée à Lyon.

Adam Karabec est déjà un atout de l'OL

A la veille de la réception du Toulouse Football Club au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait d'Adam Karabec, alors même que ce dernier a découvert seulement cet été l'Olympique Lyonnais et la Ligue 1. « Je pense qu’Adam Karabec peut jouer à différentes positions. Il est dans un bon moment, il a beaucoup progressé, il a des qualités. Il a fait un grand match contre Salzbourg, je pense qu’il va débuter dimanche. Nous savons que c’est un joueur de qualité, il peut jouer au cœur du jeu comme sur les ailes. C’est un joueur intelligent, très lucide dans le dernier geste.
Ce n’est pas forcément un dribbleur, mais c’est un très bon passeur, un joueur qui tire bien aussi. Son axe de progression, c’est la compréhension de notre jeu, mais il a déjà beaucoup progressé. Il a la capacité de disputer des matchs complets (...) Karabec pourrait aussi jouer en numéro 10, il joue bien à l’intérieur du terrain, donc il pourrait évoluer à une autre position », a confié l'entraîneur de l'OL à 24 heures du match de Ligue 1 face au TFC.
A. Karabec

A. Karabec

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 22 Milieu

Euro U21

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272732_0038
Premier League

Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League

om rowe prend la parole apres l affaire rabiot iconsport 258067 0312 397752
OM

« C’est difficile », Rowe dans le dur après l’OM

ce nouveau levier du barca personne ne l a vu venir laporta 5 397287
Liga

Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président

tv diawara galere ligue1 ne le lachera pas iconsport 267679 0543 398119
Info

Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout

Fil Info

18:03
Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League
18:00
« C’est difficile », Rowe dans le dur après l’OM
17:30
Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président
17:00
Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout
16:30
L’OM a vu juste, sa trouvaille cartonne au Maroc
16:10
FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)
16:01
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
15:30
Signer à Bordeaux, il était effrayé
15:00
PSG : Luis Enrique ne déclare pas la guerre au Portugal

Derniers commentaires

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Je parle de règlement et des choses sans interprétation La chaussure ne part pas toute seule et il part au but donc c est rouge comme CJ Riley

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quand tu m auras montré a chaque match un attaquant qui se fait stopper illégalement par le dernier défenseur sans sanction Tu m expliqueras le rouge a Benatia et aussi le 2-ème jaune a Cornelius pour son expulsion des 8 secondes avec un attaquant adverse qui est a moins de 9 mètres 15 Le règlement doit être le même pour tout le monde ok surtout quand c est flagrant et sans interprétation

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Mais je parle d'une façon plus globale sur les soucis de VAR et/ou d'arbitre. Tous les WE on voit des trucs de malade comme le match de l'OL contre Lille ou 2 joueurs (dont Fofana) ne doivent pas finir le match mais à les écouter, il n'y a rien voire même ca glisse comme contre Rennes avec notre super arbitre française qui nous sort cette phrase lunaire alors que le joueur peut se faire péter le tibia en 2.

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Montre moi a tous les matchs ou l attaquant qui part au but est stoppé illégalement par le dernier défenseur sans même une faute ni rouge ok ? A Lyon CJ Riley est exclu et personne dit le contraire non ?

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Mais les erreurs de la VAR et/ou des arbitres, il y en a à TOUS les matchs ou quasi et pas que pour ton OM et pas que lorsque c'est Turpin. Alors STOP la théorie du complot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading