OL : Paulo Fonseca bat un triste record

Ce dimanche en Ligue 1, l’OL n’a pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse d’Angers. Paulo Fonseca bat en plus un triste record avec les Gones.

L’Olympique Lyonnais traverse une période délicate en cette fin de saison et pourrait finir par le payer très cher. Ce dimanche en début d'après-midi, les Gones se déplaçaient sur le terrain du SCO et n’ont pas réussi à réunir les ingrédients nécessaires pour repartir avec les trois points. Résultat : l’ OL sort du top 4 et les voyants sont loin d’être au vert pour espérer une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Paulo Fonseca a du pain sur la planche pour trouver la bonne formule et finir la saison de la meilleure des manières. En attendant, le Portugais vient de battre un bien triste record.

Paulo Fonseca ne trouve plus la recette du succès avec son OL

Comme le rappelle le compte X Stats Foot, Paulo Fonseca (5 nuls, 4 défaites) est en effet devenu le premier entraîneur de l’OL à enchaîner 9 matchs consécutifs sans victoire en compétition officielle depuis Raymond Domenech, d’avril à septembre 1992. Pas vraiment rassurant alors que l’OL devra encore affronter des gros du championnat de France. Après la réception de Lorient, les Rhodaniens se mesureront au PSG, avant jouer également face au Stade Rennais et au RC Lens.

A noter qu'à Lyon, les leaders marquent le pas et il est possible que des changements soient nécessaires pour repartir de l’avant. Endrick est notamment pointé du doigt après ses dernières prestations décevantes. Une mauvaise nouvelle pour les Lyonnais, qui comptaient sur le Brésilien pour franchir un cap et terminer la saison en trombe. Tout reste encore possible au vu du classement actuel, mais la dynamique ne joue clairement pas en faveur des pensionnaires du Groupama Stadium et le pire est sans doute à venir...