OL : Paulo Fonseca a pris une décision magique

OL20 sept. , 13:20
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais s’est offert un nouveau succès ce vendredi soir face au SCO d’Angers. Les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 1-0 grâce à un but de Tanner Tessmann. L’Américain a inscrit son deuxième but sur les couleurs de l’OL. Il a tenu à remercier son entraîneur en fin de match.
C’était l’une des nouveautés de la soirée ce vendredi pour l’ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a à nouveau accès au vestiaire de son équipe. Le technicien portugais, toujours suspendu de banc jusqu’au 30 novembre, a pu prodiguer des conseils à la mi-temps. Une prise de parole qui a fait la différence selon ses joueurs. En seconde période, l’OL a pu faire sauter le verrou angevin pour s’offrir un quatrième succès en cinq matchs de Ligue 1.

Fonseca fait la différence

Après la rencontre, Tanner Tessmann s’est exprimé sur le retour au sein du vestiaire du Paulo Fonseca. L’Américain (huit sélections) n’a pas manqué de louanges sur son entraîneur. « L'avoir avec nous a été très important notamment à la mi-temps. Il nous donne plus de tactique. Mon but est venu de ses conseils déterminants. Il avait constaté qu'il y avait de la place au second poteau sur les corners. Peut-être que si Paulo n'avait pas été dans le vestiaire à la mi-temps, nous n'aurions pas marqué, » dévoile-t-il. Grâce à cette victoire, l’OL reprend sa marche en avant une semaine après une défaite à Rennes (3-1). Paulo Fonseca va devoir gérer un nouveau défi la semaine prochaine avec la reprise de la Coupe d’Europe. En championnat, le club rhodanien compte 12 points après cinq journées. Un total qui assure le septuple champion de France d’une place dans le top 5 à l’issue du week-end. 
« On est une équipe, on attaque et on défend tous ensemble. L'année dernière, on avait une équipe exceptionnelle. Cette année, on s'entraîne beaucoup pour être solide défensivement et ça nous aide à gagner les matches. On est simplement unis après ce que le club a vécu, on le montre sur le terrain. On est positif chaque jour et cela crée une bonne atmosphère pour chacun. » 
- Malick Fofana après la rencontre sur Ligue 1+
Derniers commentaires

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

C est un veritable supporter Parisien avec son compte fake 🤣 Collé sur nos articles et jamais sur les siens

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Ohh l handicape qui s est plaint ? En + d etre favorisé, tu veux qu ils se plaignent L an dernier, on s est presque + fait voler que l annee de Bielsa donc va vite chez l ophtalmo

L'OL s'écroulera sans un gros mercato

Oui il y a évidemment une grosse crainte avec les matchs tous les 3 jours qui vont arriver, seul les plus jeunes ou les plus naïfs peuvent penser qu'on puisse faire une saison complète avec seulement 13 "vrais" bon joueurs de ligue 1. Mais l'avantage c'est que nos dirigeants le savent aussi et qu'il y aura forcément du renfort en janvier. Il faut donc se serrer les coudes jusqu'au mercato de janvier et espérer qu'on ne soit pas totalement largué à ce moment-là de la saison. Pour l'instant c'est plutôt bien parti mais il reste encore de très nombreux matchs.

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Sans ton Qatar t'etais RIEN 🤣

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Dans le genre n'importe quoi...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

