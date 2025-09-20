OL : Paulo Fonseca a pris une décision magique

L’Olympique Lyonnais s’est offert un nouveau succès ce vendredi soir face au SCO d’Angers. Les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 1-0 grâce à un but de Tanner Tessmann. L’Américain a inscrit son deuxième but sur les couleurs de l’OL. Il a tenu à remercier son entraîneur en fin de match.

C’était l’une des nouveautés de la soirée ce vendredi pour l’ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a à nouveau accès au vestiaire de son équipe. Le technicien portugais, toujours suspendu de banc jusqu’au 30 novembre, a pu prodiguer des conseils à la mi-temps. Une prise de parole qui a fait la différence selon ses joueurs. En seconde période, l’ OL a pu faire sauter le verrou angevin pour s’offrir un quatrième succès en cinq matchs de Ligue 1.

Fonseca fait la différence

Après la rencontre, Tanner Tessmann s’est exprimé sur le retour au sein du vestiaire du Paulo Fonseca. L’Américain (huit sélections) n’a pas manqué de louanges sur son entraîneur. « L'avoir avec nous a été très important notamment à la mi-temps. Il nous donne plus de tactique. Mon but est venu de ses conseils déterminants. Il avait constaté qu'il y avait de la place au second poteau sur les corners. Peut-être que si Paulo n'avait pas été dans le vestiaire à la mi-temps, nous n'aurions pas marqué, » dévoile-t-il. Grâce à cette victoire, l’OL reprend sa marche en avant une semaine après une défaite à Rennes (3-1). Paulo Fonseca va devoir gérer un nouveau défi la semaine prochaine avec la reprise de la Coupe d’Europe. En championnat, le club rhodanien compte 12 points après cinq journées. Un total qui assure le septuple champion de France d’une place dans le top 5 à l’issue du week-end.