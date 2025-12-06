OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

Tyler Morton réalise un très solide début de saison, au point de susciter l'intérêt de nombreux clubs anglais comme Tottenham, Everton ou Leeds. Mais l'OL a tout intérêt à ne pas le vendre aux yeux des supporters lyonnais.

Bonne pioche de l'OL l’été dernier, Tyler Morton a déjà réussi son pari. Les supporters de Liverpool qui suivent le parcours de leur ancien protégé regrettent que les Reds l’aient laissé partir. Même si la formation de la Mersey a récupéré plus de 10 millions d’euros, car les bonus prévus dans le cadre de ce transfert sont bien partis pour être activés, Liverpool aurait bien eu besoin d’un joueur avec une telle activité dans sa période creuse actuelle.

Mais pour le moment, c’est Lyon qui en profite. Même si l’Anglais ne participe plus autant au jeu offensif, son implication dans le milieu de terrain est appréciable et sa qualité de passe permet de casser des lignes et de lancer ses joueurs offensifs. Un talent précieux pour Paulo Fonseca, mais qui met aussi l’OL en danger avant le mercato

Plusieurs formations anglaises veulent le récupérer, sachant que Lyon a de grosses difficultés économiques, et ne pourra pas dire non en cas de belle offre. Néanmoins, les supporters lyonnais suivent ce dossier de près et n’aimeraient clairement pas voir leur joueur être vendu cet hiver, même pour 20 ME.

Dans un sondage publié sur Foot01, plus de 1500 suiveurs de l’OL ont répondu à la question d’un possible départ de Tyler Morton en cas d’offre à hauteur de 20 ME. A 85 %, la réponse est clairement non et les dirigeants lyonnais sont invités à ne pas laisser partir l’Anglais. Bien évidemment, ce sera à Michele Kang et Michael Gerlinger de décider au mois de janvier, mais la cote d’amour de Morton à Lyon et son importance dans le jeu, en font un joueur très apprécié par les supporters de l’OL. Son départ serait donc vu comme un désaveu et aussi un signe que Lyon n’est qu’un simple tremplin dès que les joueurs se mettent à briller.