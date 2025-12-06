L’ASSE accusée de fausser la Ligue 2

En cas de victoire à Dunkerque ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne reviendrait à hauteur du leader Troyes. Les Verts confirmeraient l’opinion des acteurs persuadés que leur place n’est pas en Ligue 2.

Saint-Etienne, c'est le match du samedi soir, c'est plus d'exposition car c'est un très grand club, ils ont énormément de supporters », commenté le Dunkerquois dans La Voix du Nord. Pour les équipes de Ligue 2, une confrontation face à l’AS Saint-Etienne ressemblerait presque à un match de Coupe de France. Le club stéphanois représente un adversaire de prestige. La preuve avec le discours de Vincent Sasso, le défenseur central de l’USL Dunkerque excité à l’idée de recevoir les Verts. «», commenté le Dunkerquois dans La Voix du Nord.

C’est donc l’occasion pour lui et ses coéquipiers de se mettre en valeur lors d’un match plus médiatisé. « On veut aussi montrer qu'on est encore là, a-t-il ajouté. On nous a vite "enterrés" en début de saison. Ceux qui étaient là et qui le sont encore, ont quelques chose à prouver. On n'est pas passé loin la saison dernière et on reste ambitieux, avec nos armes, avec humilité, mais on reste une équipe chiante à jouer. On a d'ailleurs battu plusieurs équipes de haut de tableau comme Troyes, Reims et le Red Star. »

Sauf que l’AS Saint-Etienne n’est pas un candidat à la montée comme les autres. Sa puissance financière et la compétitivité de son effectif en font une écurie à part dans ce championnat de Ligue 2. « Les Verts ont un budget et des joueurs de L1, a estimé Vincent Sasso. Cela va être un bon test. Cela arrange aussi Saint-Etienne de jouer une équipe qui joue, et pas une équipe qui attend bloc bas. Je m'attends à un match ouvert. » D’autant que les Stéphanois, grâce au nul concédé par Troyes face à Rodez (1-1), peuvent rejoindre le leader en cas de victoire à Dunkerque.