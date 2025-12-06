ICONSPORT_272823_0045
Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin

L’ASSE accusée de fausser la Ligue 2

ASSE06 déc. , 17:00
parEric Bethsy
1
En cas de victoire à Dunkerque ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne reviendrait à hauteur du leader Troyes. Les Verts confirmeraient l’opinion des acteurs persuadés que leur place n’est pas en Ligue 2.
Pour les équipes de Ligue 2, une confrontation face à l’AS Saint-Etienne ressemblerait presque à un match de Coupe de France. Le club stéphanois représente un adversaire de prestige. La preuve avec le discours de Vincent Sasso, le défenseur central de l’USL Dunkerque excité à l’idée de recevoir les Verts. « Saint-Etienne, c'est le match du samedi soir, c'est plus d'exposition car c'est un très grand club, ils ont énormément de supporters », commenté le Dunkerquois dans La Voix du Nord.
C’est donc l’occasion pour lui et ses coéquipiers de se mettre en valeur lors d’un match plus médiatisé. « On veut aussi montrer qu'on est encore là, a-t-il ajouté. On nous a vite "enterrés" en début de saison. Ceux qui étaient là et qui le sont encore, ont quelques chose à prouver. On n'est pas passé loin la saison dernière et on reste ambitieux, avec nos armes, avec humilité, mais on reste une équipe chiante à jouer. On a d'ailleurs battu plusieurs équipes de haut de tableau comme Troyes, Reims et le Red Star. »

Lire aussi

L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est actéL'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté
Sauf que l’AS Saint-Etienne n’est pas un candidat à la montée comme les autres. Sa puissance financière et la compétitivité de son effectif en font une écurie à part dans ce championnat de Ligue 2. « Les Verts ont un budget et des joueurs de L1, a estimé Vincent Sasso. Cela va être un bon test. Cela arrange aussi Saint-Etienne de jouer une équipe qui joue, et pas une équipe qui attend bloc bas. Je m'attends à un match ouvert. » D’autant que les Stéphanois, grâce au nul concédé par Troyes face à Rodez (1-1), peuvent rejoindre le leader en cas de victoire à Dunkerque.
1
Derniers commentaires

La Provence dégomme deux joueurs de l’OM

Pourtant il a étais bon

La Provence dégomme deux joueurs de l’OM

… en dehors d’un Mason Greenwood qui est le seul à apporter le danger… 😂😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’ASSE accusée de fausser la Ligue 2

Si ils avaient des joueurs de L1 ils y seraient encore!!!🤣

OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

Mais biensur!!! Le mec n’a jamais eu sa chance dans ce club et va y retourner !!!🤣🤣🤣

OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

Belle défaite hier🤣

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading