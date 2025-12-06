Nantes-Lens : Les compos (17h sur Ligue1+)

Pourtant il a étais bon
… en dehors d’un Mason Greenwood qui est le seul à apporter le danger… 😂😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Si ils avaient des joueurs de L1 ils y seraient encore!!!🤣
Mais biensur!!! Le mec n’a jamais eu sa chance dans ce club et va y retourner !!!🤣🤣🤣
Belle défaite hier🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
