Nantes-Lens : Les compos (17h sur Ligue1+)

Ligue 106 déc. , 16:02
parCorentin Facy
15e journée de Ligue 1
Nantes : Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Cozza, Kwon, Deuff, Lepenant, Guirassy, El Arabi, Abline
Lens : Risser, Ganiou, Baidoo, M.Sarr, Aguilar, Bulatovic, Sangaré, Udol, Thauvin, Said, Edouard
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

