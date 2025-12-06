losc grosse inquietude pour ethan mbappe iconsport 234455 0029 378737

Ethan Mbappé choque tout le monde à Lille

LOSC06 déc. , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Ce vendredi soir en Ligue 1, le LOSC a pris le meilleur sur l'OM. Ethan Mbappé aura été le seul buteur de la rencontre, lui qui ne cesse de monter en puissance avec les Dogues.
Le LOSC a fait une superbe opération ce vendredi soir en battant l'OM à domicile. Les Dogues auront mis les ingrédients nécessaires pour faire tomber des Phocéens sans idées. Ethan Mbappé aura été l'unique buteur de la rencontre, lui qui a profité d'une sortie totalement ratée de Geronimo Rulli. L'ancien du PSG monte considérablement en puissance sous les couleurs lilloises. Une bonne chose pour lui mais aussi pour Bruno Genesio, qui se félicite du visage montré par le milieu de terrain français.

Ethan Mbappé en pleine progression 

Devant la presse au sortir de la victoire lilloise face à l'OM, l'entraineur des Dogues n'a en effet pas manqué de rendre hommage à Ethan Mbappé : « Il est comme il est habituellement. Il a marqué. On avait décidé de le titulariser car il a cette faculté à jouer en profondeur, avec de la vitesse. Il y a des matchs où tout tourne comme on l’imagine. Si son corps le laisse tranquille, c’est un joueur qui rend l’équipe meilleure, c’est un titulaire en puissance ». 
De son côté, son coéquipier Aïssa Mandi faisait aussi une sortie remarquée, mettant en avant la personnalité du petit frère de Kylian Mbappé : « Ethan a énormément de qualités. Il a un très gros caractère et il travaille énormément à l’entraînement. Il ose, il parle, il défend, il ne lâche rien : c’est l’une de ses caractéristiques ». 

Lire aussi

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolleL1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle
De quoi certainement faire plaisir au principal intéressé, dont la marge de progression est assez énorme. En espérant que les blessures l'épargnent pour continuer de s'imposer au plus haut niveau. A ce sujet, Bruno Genesio reste d'ailleurs inquiet et surveillera la situation de près.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0262
OL

OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

ICONSPORT_279075_0096
Premier League

PL : Arsenal perd gros dans la course au titre

ICONSPORT_259368_0038
TV

Nantes-Lens : Ligue1+ innove et envoie du lourd

Fil Info

16:00
OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais
15:30
PL : Arsenal perd gros dans la course au titre
15:30
Nantes-Lens : Ligue1+ innove et envoie du lourd
14:30
L’OM se fait rembarrer pour un international anglais
14:00
Un transfert à 35 ME en vue, c’est tout bénef pour le PSG
13:40
Lamine Yamal stoppé, le Barça accuse les arbitres
13:20
Le mercato de folie de l’ASSE prend forme
13:00
Il le jure, Bouaddi est toujours proche du PSG

Derniers commentaires

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Les footix habitués à Football Manager et aux autres jeux vidéos ne comprennent pas que mêmes les tout-meilleurs gardiens feront des boulettes un jour. Je suis très indulgent sur les buts marqués contre des gardiens dont la sortie s'avère trop courte. Les sorties vont dans le sens du jeu, mais il y aura toujours un risque avec les joueurs rapides, les ballons bien donnés etc... Avec un public de cons, les gardiens préfèreront rester sur leur ligne. Certains le leur reprocheront occasionnellement, mais ce sera moins visible... sauf que l'équipe prendra plus de buts qu'avec un gardien qui sort

LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé

Méthane Ethan Propane Butane ....

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

T nul toi, continu de supporter LOL, Paixao à fait deux ou trois bon match contre des équipes très moyenes et depuis on le voit plus,oui il est rapide ,a une bonne frappe mais ne sait pas alligner un dribble, toujours des passes derrière. Bonne année

OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent

Certainement dûe à son inactivité prolongée a cause de sa recente blessure pas facile de reprendre après un arret aussi long

OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent

Orel Mangala blessé ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading