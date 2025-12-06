Ethan Mbappé choque tout le monde à Lille

Ce vendredi soir en Ligue 1, le LOSC a pris le meilleur sur l'OM. Ethan Mbappé aura été le seul buteur de la rencontre, lui qui ne cesse de monter en puissance avec les Dogues.

Le LOSC a fait une superbe opération ce vendredi soir en battant l'OM à domicile. Les Dogues auront mis les ingrédients nécessaires pour faire tomber des Phocéens sans idées. Ethan Mbappé aura été l'unique buteur de la rencontre, lui qui a profité d'une sortie totalement ratée de Geronimo Rulli. L'ancien du PSG monte considérablement en puissance sous les couleurs lilloises. Une bonne chose pour lui mais aussi pour Bruno Genesio, qui se félicite du visage montré par le milieu de terrain français.

Ethan Mbappé en pleine progression

Devant la presse au sortir de la victoire lilloise face à l'OM, l'entraineur des Dogues n'a en effet pas manqué de rendre hommage à Ethan Mbappé : « Il est comme il est habituellement. Il a marqué. On avait décidé de le titulariser car il a cette faculté à jouer en profondeur, avec de la vitesse. Il y a des matchs où tout tourne comme on l’imagine. Si son corps le laisse tranquille, c’est un joueur qui rend l’équipe meilleure, c’est un titulaire en puissance ».

De son côté, son coéquipier Aïssa Mandi faisait aussi une sortie remarquée, mettant en avant la personnalité du petit frère de Kylian Mbappé : « Ethan a énormément de qualités. Il a un très gros caractère et il travaille énormément à l’entraînement. Il ose, il parle, il défend, il ne lâche rien : c’est l’une de ses caractéristiques ».

De quoi certainement faire plaisir au principal intéressé, dont la marge de progression est assez énorme. En espérant que les blessures l'épargnent pour continuer de s'imposer au plus haut niveau. A ce sujet, Bruno Genesio reste d'ailleurs inquiet et surveillera la situation de près.