ICONSPORT_279075_0096

PL : Arsenal perd gros dans la course au titre

Premier League06 déc. , 15:30
parCorentin Facy
0
15e journée de Premier League 
Villa Park
Aston Villa - Arsenal : 2-1
Buts : Cash (36e) et Buendia (95e) pour Aston Villa ; Trossard (52e) pour Arsenal

Premier League

06 décembre 2025 à 13:30
Aston Villa
Cash36'Buendía90'
2
1
Match terminé
Arsenal
Trossard52'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
E. Buendía
Aston VillaAston Villa
Remplacement
87
ENTRE
E. Buendía
Aston VillaAston Villa
SORT
M. Cash
Aston VillaAston Villa
Remplacement
86
ENTRE
M. Lewis-Skelly
ArsenalArsenal
SORT
R. Calafiori
ArsenalArsenal
Remplacement
86
ENTRE
V. Nilsson Lindelöf
Aston VillaAston Villa
SORT
P. Francisco Torres
Aston VillaAston Villa
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0262
OL

OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais

ICONSPORT_259368_0038
TV

Nantes-Lens : Ligue1+ innove et envoie du lourd

losc grosse inquietude pour ethan mbappe iconsport 234455 0029 378737
LOSC

Ethan Mbappé choque tout le monde à Lille

Fil Info

16:00
OL : Pas touche à Morton, le message des Lyonnais
15:30
Nantes-Lens : Ligue1+ innove et envoie du lourd
15:00
Ethan Mbappé choque tout le monde à Lille
14:30
L’OM se fait rembarrer pour un international anglais
14:00
Un transfert à 35 ME en vue, c’est tout bénef pour le PSG
13:40
Lamine Yamal stoppé, le Barça accuse les arbitres
13:20
Le mercato de folie de l’ASSE prend forme
13:00
Il le jure, Bouaddi est toujours proche du PSG

Derniers commentaires

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Les footix habitués à Football Manager et aux autres jeux vidéos ne comprennent pas que mêmes les tout-meilleurs gardiens feront des boulettes un jour. Je suis très indulgent sur les buts marqués contre des gardiens dont la sortie s'avère trop courte. Les sorties vont dans le sens du jeu, mais il y aura toujours un risque avec les joueurs rapides, les ballons bien donnés etc... Avec un public de cons, les gardiens préfèreront rester sur leur ligne. Certains le leur reprocheront occasionnellement, mais ce sera moins visible... sauf que l'équipe prendra plus de buts qu'avec un gardien qui sort

LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé

Méthane Ethan Propane Butane ....

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

T nul toi, continu de supporter LOL, Paixao à fait deux ou trois bon match contre des équipes très moyenes et depuis on le voit plus,oui il est rapide ,a une bonne frappe mais ne sait pas alligner un dribble, toujours des passes derrière. Bonne année

OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent

Certainement dûe à son inactivité prolongée a cause de sa recente blessure pas facile de reprendre après un arret aussi long

OL : Kang fait aussi bien que Textor sans argent

Orel Mangala blessé ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading