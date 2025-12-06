PL : Arsenal perd gros dans la course au titre

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Les footix habitués à Football Manager et aux autres jeux vidéos ne comprennent pas que mêmes les tout-meilleurs gardiens feront des boulettes un jour. Je suis très indulgent sur les buts marqués contre des gardiens dont la sortie s'avère trop courte. Les sorties vont dans le sens du jeu, mais il y aura toujours un risque avec les joueurs rapides, les ballons bien donnés etc... Avec un public de cons, les gardiens préfèreront rester sur leur ligne. Certains le leur reprocheront occasionnellement, mais ce sera moins visible... sauf que l'équipe prendra plus de buts qu'avec un gardien qui sort